В детском санатории «Ивушка» в ЗКО отпраздновали день семьи

Сегодня, 15 мая, в областном детском туберкулезном санатории "Ивушка" дети вместе с родителями участвовали в семейном конкурсе. По словам исполняющей обязанности главного врача санатория Алии МАХМЕТОВОЙ, в настоящий момент в санатории находится 91 ребенок. Сегодня для празднования дня семьи дети и их родители собрались в актовом зале. Ребята пели, танцевали, участвовали в различных конкурсах. Также на этом празднике был и семейный конкурс, в котором приняли участие 4 семьи. Алия МАХМЕТОВА рассказала, что так весело у них проходят практически все праздники. - 15 мая мы празднуем день семьи, - г