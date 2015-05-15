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Социум

В детском санатории «Ивушка» в ЗКО отпраздновали день семьи

Сегодня, 15 мая, в областном детском туберкулезном санатории "Ивушка" дети вместе с родителями участвовали в семейном конкурсе. По словам исполняющей обязанности главного врача санатория Алии МАХМЕТОВОЙ, в настоящий момент в санатории находится 91 ребенок. Сегодня для празднования дня семьи дети и их родители собрались в актовом зале. Ребята пели, танцевали, участвовали в различных конкурсах. Также на этом празднике был и семейный конкурс, в котором приняли участие 4 семьи. Алия МАХМЕТОВА рассказала, что так весело у них проходят практически все праздники. - 15 мая мы празднуем день семьи, - г
gorod
В детском санатории «Ивушка» в ЗКО отпраздновали день семьи
Сегодня, 15 мая, в областном детском туберкулезном санатории "Ивушка" дети вместе с родителями участвовали в семейном конкурсе.
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ivushka1
 По словам исполняющей обязанности главного врача санатория Алии МАХМЕТОВОЙ, в настоящий момент в санатории находится 91 ребенок. Сегодня для празднования дня семьи дети и их родители собрались в актовом зале. Ребята пели, танцевали, участвовали в различных конкурсах. Также на этом празднике был и семейный конкурс, в котором приняли участие 4 семьи. Алия МАХМЕТОВА рассказала, что так весело у них проходят практически все праздники. - 15 мая мы празднуем день семьи, - говорит Алия МАХМЕТОВА. - Каждый год мы приглашаем родителей и устраиваем совместный праздник. У нас здесь есть по несколько детей из одной семьи. Приходят родители, и дети очень рады их видеть. Также и.о. главного врача объяснила, что в их санатории находятся здоровые дети. Попадают сюда они в том случае, если кто-то в их семье болен туберкулезом или если была положительная реакция на пробу манту. - Здесь дети у нас получают химиопрофилактическое лечение, усиленное питание, а также курс витаминов, - заключила Алия МАХМЕТОВА. Нужно отметить, здесь уже несколько месяцев находятся "лесные дети". 6-летняя Альбина и трехлетняя Карина попали сюда из центра временной адаптации несколько месяцев назад. По словам и.о. главного врача, девочки поступили сюда, потому что у них была положительная реакция на манту. К слову, дети были рады, что в этот день родители были рядом с ними. Мама восьмерых детей Юлия ВАЙМЕР рассказала, что здесь находятся двое детей. - Моим детям здесь нравится, - говорит Юлия. - Они в прошлом году здесь были, потом выписались. Но как только учебный год начался в школе, они попросились сюда. Им здесь очень нравится.
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 j88LP9lN58A Фото и видео Ербола АМАНШИНА
конкурс день семьи санаторий

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