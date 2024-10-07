24 сентября стартовала программа Chevrolet «Өзіміз ғой», которая включает четыре опции выгодного приобретения Chevrolet Cobalt:









Опция «От Баке» предлагает льготное кредитование с процентной ставкой 4,2% при первоначальном взносе от 10%. Срок кредитования составляет 48 месяцев. Кроме того, вы можете выбрать оптимальный вариант кредитования до 7 лет со ставкой 9,7%.

Опция «От Саке» предлагает покупку Chevrolet Cobalt в рассрочку без первоначального взноса. Срок рассрочки составляет 24 месяца, ставка – 0,1%.

Также доступна рассрочка без первоначального взноса на срок до 7 лет с максимальной ставкой 11,5%.

Опция «От Маке» позволяет приобрести автомобиль в рассрочку без переплат на срок до 6 лет. Первоначальный взнос составляет 50%, а срок кредитования – до 72 месяцев. Ежемесячный платеж составит от 57 549 тенге.

Опция «От Таке» предлагает комфортный ежемесячный платеж в размере 81 980 тенге. Первоначальный взнос составляет 30%, а срок кредитования – 84 месяца. Также вы можете выбрать индивидуальные условия кредитования на срок от 2 до 7 лет с процентной ставкой от 2,7% до 11,5%.

Руководитель отдела продаж дилерского центра Doscar, Николай Коньков рассказал, что Chevrolet Cobalt доступен в нескольких комплектациях с механической и автоматической коробками передач. В средней комплектации автомобиль можно приобрести с автоматической коробкой передач, кондиционером и двумя электрическими стеклоподъемниками. В максимальной комплектации предусмотрены автоматическая коробка передач, электрические стеклоподъемники и титановые диски R15.

– Эта модель является самой популярной среди классических автомобилей. Объем двигателя Chevrolet Cobalt составляет 1,5 литра. Он четырехцилиндровый, без турбины. Оснащен шестиступенчатой автоматической коробкой передач. Автомобиль имеет просторный салон и объемный багажник. В нем предусмотрены подушки безопасности для водителя и пассажиров, антиблокировочная система, крепления для детских кресел Isofix. Он отлично подходит как для ежедневных поездок, так и для дальних путешествий всей семьей, – отметил Николай Коньков.









По словам автодилера, Chevrolet Cobalt – идеальный вариант как для передвижения по городу, так и для дальних загородных поездок, поскольку автомобиль очень экономичный и недорогой в эксплуатации.

Чтобы воспользоваться выгодным предложением, обращайтесь в официальный дилерский центр Doscar по адресу: улица Сырыма Датова, 28/1. Опытные менеджеры помогут подобрать подходящую для вас комплектацию автомобиля, а представители банка подберут самый выгодный для вас вариант оплаты.

Подробности можно узнать по номеру: 8 7112 91 40 20.









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