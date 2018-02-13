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Социум

В домах, торжественно сданных 1 декабря в Актобе, до сих пор нет газа, света и воды (фото, видео)

Об этом жильцы дома рассказали акиму города на отчетной встрече, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Два дома №14 и №16 были построены по государственной программе, и торжественно сданы ко Дню первого президента в декабре прошлого года. Но новоселы до сих пор мыкаются по съемным квартирам. - Сколько нам еще ждать? Я воин-афганец. В очереди на жилье стоял с советских времен. Квартиру дали, но как там жить, если ни газа, ни света? - спросил Суйынхан Шиланбаев у акима Актобе Ильяса Испанова на встрече с населением. - Надо подписать договор с банком. Как подпишите, сразу дадим ключи, - отв
gorod
В домах, торжественно сданных 1 декабря в Актобе, до сих пор нет газа, света и воды (фото, видео)
Об этом жильцы дома рассказали акиму города на отчетной встрече, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". 
Два дома №14 и №16 были построены по государственной программе, и торжественно сданы ко Дню первого президента в декабре прошлого года. Но новоселы до сих пор мыкаются по съемным квартирам. - Сколько нам еще ждать? Я воин-афганец. В очереди на жилье стоял с советских времен. Квартиру дали, но как там жить, если ни газа, ни света? - спросил Суйынхан Шиланбаев у акима Актобе Ильяса Испанова на встрече с населением. - Надо подписать договор с банком. Как подпишите, сразу дадим ключи, - ответил Испанов. - Ключ у меня в кармане. Вы скажите, когда газ и свет будут? 48 семей так и ходят до сих пор без жилья, - не унимался воин-афганец. Впрочем, и аким города был непреклонен. - Дома на 100 процентов готовы. Свет и газ не подключают в целях вашей же безопасности. Для этого надо, чтобы все вселились. Для заселения нужно подписать договор, - заявил градоначальник. Сами жильцы сообщили СМИ, что подписание договоров началось только на днях, хотя дом сдали в декабре прошлого года. 2qy9rjMNp7U
Азамат АКЫЛ Фото и видео автора
Актобе Ильяс ИСПАНОВ

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