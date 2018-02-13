В домах, торжественно сданных 1 декабря в Актобе, до сих пор нет газа, света и воды (фото, видео)

Об этом жильцы дома рассказали акиму города на отчетной встрече, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Два дома №14 и №16 были построены по государственной программе, и торжественно сданы ко Дню первого президента в декабре прошлого года. Но новоселы до сих пор мыкаются по съемным квартирам. - Сколько нам еще ждать? Я воин-афганец. В очереди на жилье стоял с советских времен. Квартиру дали, но как там жить, если ни газа, ни света? - спросил Суйынхан Шиланбаев у акима Актобе Ильяса Испанова на встрече с населением. - Надо подписать договор с банком. Как подпишите, сразу дадим ключи, - отв