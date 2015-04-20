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В ДТП в Жамбылской области погибли 16 человек

Число погибших в ДТП в Жамбылской области возросло до 16 человек, передает корреспондент Tengrinews.kz. Один из госпитализированных скончался в больнице Приозерска Карагандинской области. Фото с сайта mes.kg "В нашу больницу поступили шесть человек. Двое из них переведены в российский военный госпиталь - они в тяжелом состоянии, еще двое в Балхашской больнице прооперированы. Еще двое были в реанимации, оба скончались. Таким образом, общее количество погибших - 16 человек", - рассказал главный врач больницы Приозерска Карагандинской области Нурлан Шагиров. Как сообщалось ранее, ДТП в Жамбылской
Marat
В ДТП в Жамбылской области погибли 16 человек
Число погибших в ДТП в Жамбылской области возросло до 16 человек, передает корреспондент Tengrinews.kz. Один из госпитализированных скончался в больнице Приозерска Карагандинской области.
Фото с сайта mes.kg
Фото с сайта mes.kg
 Фото с сайта mes.kg "В нашу больницу поступили шесть человек. Двое из них переведены в российский военный госпиталь - они в тяжелом состоянии, еще двое в Балхашской больнице прооперированы. Еще двое были в реанимации, оба скончались. Таким образом, общее количество погибших - 16 человек", - рассказал главный врач больницы Приозерска Карагандинской области Нурлан Шагиров. Как сообщалось ранее, ДТП в Жамбылской области произошло на 487-м километре автодороги Алматы - Екатеринбург, среди погибших - граждане Кыргызстана. Трагедия произошла утром в воскресенье, 19 апреля. Между тем, как сообщили в МЧС Кыргызстана, подготовлен транспорт для вывоза тел погибших в аварии. "МЧС Кыргызстана во взаимодействии с казахстанскими службами подготовило автотранспорт для вывоза тел погибших в ДТП на родину для погребения. Но процедура отправки тел будет начата только по окончании всех следственных мероприятий, которые на месте происшествия проводят правоохранительные органы Казахстана", - добавили в ведомстве. Отмечается, что центром управления в кризисных ситуациях при МЧС Кыргызстана организовано также взаимодействие с посольством Кыргызстана в Казахстане, а также с оперативными службами ДЧС Карагандинской и Жамбылской областей для проведения процедуры установления личностей и опознания тел погибших. МЧС Кыргызстана открыло горячую линию по номеру +996-770-88-00-19. По этому телефону могут звонить родственники и близкие погибших для получения информации о ДТП в Жамбылской области. Кроме того, по линии МИД КР ведется работа по установлению личностей погибших. Как сообщили в ДВД Жамбылской области, по факту ДТП проводится досудебное расследование по статье "Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц". 19 апреля в ДТП Жамбылской области столкнулись грузовой автомобиль "ГАЗель-2705" и микроавтобус Mercedes-Benz Sprinter. В последнем транспортном средстве ехали 18 пассажиров, предположительно, все - граждане Кыргызстана. Микроавтобус следовал из Бишкека в Северо-Казахстанскую область. В результате столкновения транспортные средства загорелись, на месте пожара обнаружено 14 тел. Среди погибших на месте оказались водитель автомашины "ГАЗель" и 13 пассажиров микроавтобуса Mercedes-Benz Sprinter (трое из них - дети).
Фото с сайта mes.kg
Фото с сайта mes.kg
 Фото с сайта mes.kg
Фото с сайта mes.kg
Фото с сайта mes.kg
 Фото с сайта mes.kg  

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