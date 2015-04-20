В ДТП в Жамбылской области погибли 16 человек

Число погибших в ДТП в Жамбылской области возросло до 16 человек, передает корреспондент Tengrinews.kz. Один из госпитализированных скончался в больнице Приозерска Карагандинской области. Фото с сайта mes.kg "В нашу больницу поступили шесть человек. Двое из них переведены в российский военный госпиталь - они в тяжелом состоянии, еще двое в Балхашской больнице прооперированы. Еще двое были в реанимации, оба скончались. Таким образом, общее количество погибших - 16 человек", - рассказал главный врач больницы Приозерска Карагандинской области Нурлан Шагиров. Как сообщалось ранее, ДТП в Жамбылской