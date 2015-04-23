В двух банках Уральска закончились деньги на льготное автокредитование

Иллюстративное фото с сайта www.miss.inform.kz В уральских филиалах ДБ АО «Сбербанк России» и АО «Евразийский Банк» сообщили, что автокредитование на льготных условиях завершилось, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Обзвонив филиалы 6 банков, «МГ» выяснил, что в двух банках - в Сбербанке и Евразийском - льготное автокредитование завершено. - Мы начали предварительно консультировать и собирать документу уже 17 апреля, - рассказали нам в кредитном отделе АО "Евразийский Банк". - А 20 апреля, в понедельник, лимит уже закончился. - Денег на эту программу было выделено мало, - рассказали в