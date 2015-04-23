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Экономика

В двух банках Уральска закончились деньги на льготное автокредитование

Иллюстративное фото с сайта www.miss.inform.kz В уральских филиалах ДБ АО «Сбербанк России» и АО «Евразийский Банк» сообщили, что автокредитование на льготных условиях завершилось, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Обзвонив филиалы 6 банков, «МГ» выяснил, что в двух банках - в Сбербанке и Евразийском - льготное автокредитование завершено. - Мы начали предварительно консультировать и собирать документу уже 17 апреля, - рассказали нам в кредитном отделе АО "Евразийский Банк". - А 20 апреля, в понедельник, лимит уже закончился. - Денег на эту программу было выделено мало, - рассказали в
Анэль Кайнеденова
В двух банках Уральска закончились деньги на льготное автокредитование
Иллюстративное фото с сайта www.miss.inform.kz
Иллюстративное фото с сайта www.miss.inform.kz
Иллюстративное фото с сайта www.miss.inform.kz В уральских филиалах ДБ АО «Сбербанк России» и АО «Евразийский Банк» сообщили, что автокредитование на льготных условиях завершилось, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Обзвонив филиалы 6 банков, «МГ» выяснил, что в двух банках - в Сбербанке и Евразийском - льготное автокредитование завершено. - Мы начали предварительно консультировать и собирать документу уже 17 апреля, - рассказали нам в кредитном отделе АО "Евразийский Банк". - А 20 апреля, в понедельник, лимит уже закончился. - Денег на эту программу было выделено мало, - рассказали в АО "Сбербанк России", - и в понедельник, 20 апреля, они уже закончились. По словам менеджеров, сейчас они подали заявки на приобретение авто на льготных условиях, но пока одобрения от головного банка еще не поступало. К слову, в остальных 4 филиалах банка сообщили, что пока консультируют желающих кредитоваться, но программа у них еще не заработала. - У нас льготное кредитование начнется на следующей неделе, - рассказала менеджер АО "Народный Банк Казахстана". - Мы пока консультируем. Если человек получает зарплату через наш банк, то он может получить кредит без первоначального взноса, если нет, то условия те же, что и в других банках: 20% первоначальный взнос, на 5 лет, под 4% годовых. В банке записывают данные клиента, желающего приобрести автомобиль, и обещают перезвонить сразу, как только начнут льготное автокредитование. В АО «ForteBank» также сообщили, что начнут кредитовать покупку авто под 4% со следующего понедельника, 27 апреля. - Пока точно неизвестно, но, возможно, уже сегодня вечером начнем программу льготного кредитования, - сообщили в АО "Банк Центркредит". В АО "АТФ Банк" рассказали, что у них автокредитование по госпрограмме начнется с мая. Точные даты менеджер назвать не могла, добавив, что программу им еще не спустили. Напомним, 20 апреля было подписано соглашение о выделении за счет средств Национального фонда 20 млрд тенге на поддержку казахстанских автосборочных предприятий. Из этой суммы 15 млрд тенге направляются шести коммерческим банкам для кредитования физических лиц на приобретение автомобилей, собранных в Казахстане, остальные 5 млрд тенге - дочерней компании «БРК-Лизинг» на финансирование юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, приобретающих в лизинг автотранспорт и автотехнику специального назначения (за исключением сельскохозяйственной техники).
банки

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