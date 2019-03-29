Иллюстративное фото из архива "МГ" Сегодня, 29 марта, состоялась пресс-конференция по весенне-паводковому периоду в ЗКО, в которой приняли участие заместитель акима области Багдат Азбаев, аким города Уральск Мурат Мукаев и начальник ДЧС ЗКО Жасулан Джумашев. По словам Багдата Азбаева, в этом году под угрозой подтопления находились 57 населенных пунктов. – Благодаря благоприятным погодным условиям количество таких населенных пунктов сократилось до 20, которые находятся в руслах рек Деркул и Чаган. Это Таскалинский район, Байтерек и город Уральск. В этом году мы вывезли в шесть раз больше снега. Проведена большая работа, коммунальные службы отработали на 100%. Теперь будем ожидать угрозу со стороны рек. Со следующей недели ожидаются обильные осадки и работа в этом направлении будет продолжаться, - отметил замакима ЗКО. Выяснилось, что в нынешнем году семь полигонов были заполнены снегом с городских улиц. Как рассказал аким города, на протяжении четырех месяцев коммунальные службы работали в круглосуточном режиме. – Вся техника города была задействована для вывоза снега. Благодаря слаженной работе нам удалось вывести снег с 35 особо подтапливаемых участков города. Сейчас в городе идет работа по откачке талой воды. Ситуация под контролем. На случай, если будет подниматься вода в реках, у нас подготовлены 28 эвакуационных пунктов, заключены договоры со всеми поставщиками. Жители 165 садоводческих обществ также предупреждены. По городу в данный момент есть 35 подтапливаемых участков. Это районы Куреней, второй рабочий поселок, Мясокомбинат, Жулдыз, Балауса, Сарытау, улицы Елизарова, Лермонтова, - заявил Мурат Мукаев. По словам начальника ДЧС ЗКО, вскрытие реки Урал ожидается с 4 по 10 апреля. – С 25 февраля в целях предотвращения заторов льда начаты ледорезные работы на паводкоопасных реках области. На сегодня пробурено более 28 тысяч лунок и прорезано 215,2 тысячи квадратных метров льда по рекам Деркул и Чаган. По итогам обстановки высокий уровень угрозы подтопления сохраняется в городе Уральск, Таскалинском районе и в районе Байтерек. Средний уровень угрозы подтопления в Казталовском, Теректинском, Бурлинском районах. Низкий уровень угрозы подтопления в Шынгырлауском и в Жанибекском районах. В Акжайкском, Бокейординском,Каратобинском, Сырымском, Жангалинском районах угроза снята. По области определены 50 эвакуационных пунктов. Обстановка по области находится на особом контроле областного противопаводкового штаба, - заявил Жасулан Джумашев. Стоит отметить, что за зимний период в 26 жилых и социальных объектах кровля не выдержала тяжести снега. – По городу у нас есть около 200 ветхих домов. Их крыша покрыта шифером, которому 50-60 лет. Соответственно, он не выдержал тяжести снега. Все социальные объекты восстановлены, с жителями многоэтажных домов ведутся переговоры на участие в госпрограмме "Модернизация ЖКХ". Часть жителей уже согласилась, - отметил Мурат Мукаев.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.