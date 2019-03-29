С начала года в центр занятости обратились 3055 человек по вопросу безработицы. Из них мерами господдержки были охвачены 696 человек, на социальные рабочие места направлены 26 человек. В том числе на молодежную практику были направлены 233 человек, из них 37 человек завершили практику и 35 человек трудоустроились на постоянные рабочие места.

Хочется отметить, что зал был полон выпускниками вузов и колледжей. Молодые люди могли ставить свое резюме сразу в нескольких организациях и на месте получить консультацию. - В этом году я заканчиваю университет, получу диплом инженера. Хотелось бы работать по специальности, однако у меня нет трудового стажа. Я оставил резюме в нескольких организациях. Надеюсь, мне повезет и я найду работу по своей специальности, - говорит студент Арман. По словам организаторов ярмарки, сегодня пришли 45 работодателей, которые представили около 800 вакантных мест. - Сегодняшняя ярмарка организована городским центром занятости совместно с областным и городским ресурсными центрами по работе с молодежью, так как этот год объявлен Годом Молодежи. Среди работодателей есть представители городского центра занятости, которые представляют вакантные места по своим районам. В районы в основном требуются врачи, учителя, воспитатели в детсады и соцработники. В городе требуются работники на технические специальности - электрики, сварщики, фрезеровщики, - рассказал заведующий сектором городского центра занятости Нурлан Аткешов. Кроме того, здесь же желающие у представителей центра занятости могли узнать, кому и какая адресная социальная помощь положена. А молодые люди могли получить информацию о различных программах, к примеру "С дипломом в село", а также ознакомиться с мерами господдержки.