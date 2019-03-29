лагаю объединить усилия по искоренению преступности среди молодежи, - обратился к депутатам, предпринимателям и активистам района главный полицейский Атырауской области Аян Дуйсембаев.

Для этого в районе начала патрулировать ночная мобильная группа «Кайсар», включающая в себя основные наружные службы полиции. На особый контроль были взяты 1, 3, 5 микрорайоны, где были молодежные конфликты, а также 5 и 7 аул.

Проверяются чердаки домов, где для распития спиртного собирается молодежь. Взят на контроль вопрос присутствия служб охраны в букмекерских конторах, которые наиболее часто подвержены разбойным нападениям. Усилена проверка постов при въезде и выезда из города.

По сообщению пресс-службы департамента полиции Атырауской области, только за праздничные дни здесь выявлен 41 человек с алкогольным опьянением, к ответственности привлечены 25 родителей несовершеннолетних, которые глубокой ночью находились в увеселительных заведениях без сопровождения взрослых.

На встрече с местной молодежью Дуйсембаев также прокомментировал резонансный ролик, активно распространившийся в пабликах области. На видео изображен момент обыска полицейскими дома по случаю уголовного преступления, произошедшего в Кульсары, где хозяин дома оказывает сопротивление сотрудникам полиции.

- Наши сотрудники действовали в рамках закона. На основании санкции суда и с уведомления прокуратуры полицейские имеют полное законное право присутствовать на территории дома. Он может спустить с цепи собак, запереть ворота, но так он только усугубит ситуацию, как и было в том случае. Мы будем проводить свою работу, но, повторюсь, только на законных основаниях, - резюмировал главный полицейский области.

- За последние 7 лет от огнестрельного ранения в Жылойском районе погибли 5 молодых людей. Нефтяной центр области - город Кульсары - все еще остается одним из тех мест, где сохранились разборки среди молодежи. Печально, что это утрата не только для семьи потерявшего кормильца и ребенка, но и совершившие преступления молодые люди непременно попадают за решетку. ПредМы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.