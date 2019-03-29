Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в департаменте по охране общественного здоровья ЗКО, в 2018 году в области не зарегистрирована заболеваемость особо опасными инфекциями, такими как чума, холера, бешенство, сибирская язва, листериоз и лептоспироз. Однако выяснилось, что двое жителей Индии, которые прибыли в нашу область в качестве трудовых мигрантов, ранее находились в контакте с больным холерой. – Благодаря слаженным, оперативным действиям сотрудников департамента были своевременно проведены мероприятия по изоляции, медицинскому наблюдению и обследованию двух жителей Индии, которые оказались работниками компании КПО б.в. и ТОО "Тенгизшевройл". Кроме этого, зарегистрированы шесть случаев геморрагической лихорадки с почечным синдромом в Бурлинском, Зеленовском районах и в городе Уральск. Вместе с тем есть один заболевания туляремией, - сообщила главный специалист отдела эпиднадзора за особо опасными и карантинными инфекциями Гульмира Кажушева. Стоит отметить, что в области снизилась заболеваемость людей бруцеллезом. Если в 2017 году было зарегистрировано 77 случаев заболевания людей этим недугом, то в 2018 году это цифра снизилась до 51 случая. – Несмотря на снижение заболеваемости бруцеллезом, в большинстве районов выявляются больные животные и есть случаи среди населения, которые произошли в Акжайкском, Бокейординском, Бурлинском, Жангалинском, Жанибекском, Зеленовском, Каратобинском, Теректинском, Шынгырлауском районах и в городе Уральск. Во всех случаях источниками инфекции являлся крупный и мелко рогатый скот, - рассказали в департаменте охраны общественного здоровья. По словам санврачей, ситуация по бешенству в области также остается неблагополучной. Зарегистрировано 15 случаев бешенства животных, что по сравнению с прошлым годом больше в 3 раза. – О неблагополучной ситуации свидетельствует увеличение числа людей, обратившихся за антирабической помощью. Так, в течении 2018 года за получением специфических прививок обратилось 1902 человека. Подавляющее большинство полученных травм произошло в результате укуса собак, кошек, лис, корсаков, волков, лошадей и других животных. Департаментом на постоянной основе проводится эпидемический надзор за особо опасными инфекциями, который представляет собой постоянный сбор и анализ сведений о заболеваниях, представляющих особую опасность для человека. Профилактика возникновения и распространения инфекций проводится даже при отсутствии заболеваний. Противоэпидемические мероприятия, проведенные в срок и в полном объеме, способны привести к быстрому прекращению распространения особо опасных инфекций, локализовать и ликвидировать эпидемический очаг в кратчайшие сроки. Профилактика особо опасных инфекций — чумы, холеры, сибирской язвы и туляремии направлена на охрану территории нашей области от распространения особо опасных инфекций, - рассказала Гульмира Кажушева. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.