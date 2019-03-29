И.о. руководителя городского акимата отдела занятости и социальных программ Кырмызы Айткалиева озвучила предложение внести изменения в Правила оказания социальной помощи отдельным категориям нуждающихся граждан. А именно: увеличить размеры пособий афганцам, которые будут получать три категории граждан – ветераны войны в Афганистане, инвалиды этой войны и семьи погибших. Но платить их будут раз в год в памятную дату. – Военнообязанные, призывающиеся на учебные сборы и направляющиеся в Афганистан, в период ведения боевых действий, а также направляющиеся в Афганистан для доставки грузов в эту страну в период ведения боевых действий, а также рабочие, служащие, обслуживающие советский воинский контингент в Афганистане будут получать 50 тысяч тенге, – сообщила Кырмызы Айткалиева. – Военнослужащие, ставшие инвалидами вследствие ранений, контузий и увечий, полученных в результате боевых действий бывшего СССР, при исполнении иных обязанностей воинской службы, а также при прохождении воинской службы в Афганистане или в других государствах, в которых велись боевые действия – 50 тысяч тенге. Семьи военнослужащих погибших, пропавших без вести или умерших вследствие ранений, контузий, увечий, заболеваний, полученных в период боевых действий в Афганистане, или в других государствах, в которых велись боевые действия – 50 тысяч тенге. Ранее участники войны в Афганистане и инвалиды получали 30 тысяч тенге, а семьи солдат погибших в Афганистане – 20 тысяч тенге. Кроме того, афганцы ежемесячно получают социальную помощь из местного бюджета в размере 2 МРП (около 5 тысяч тенге) для оплаты коммунальных расходов. Депутаты маслихата проголосовали единогласно за утверждение поправок. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.