27 марта в Уральске был запущен проектный офис "экономики простых вещей", в состав которого вошли представители областного акимата, фонда «Даму», а также банков второго уровня. Как рассказал заместитель акима области Гали Искалиев, в октябре 2018 года первый президент дал поручение оказать поддержку экономике простых вещей. – Согласно этому поручению из государственного бюджета было выделено 600 млрд тенге, которые будут направляться в реальный сектор экономики через коммерческие банки. Оператором данной программы выступает фонд "Даму". Выделенная сумма распределена по регионам и задача каждого региона своевременно и эффективно использовать государственную поддержку, - заявил Гали Искалиев. По словам исполняющего обязанности директора фонда "Даму" Асета Тлемисов, национальным банком РК за счет собственных средств было выделено 600 млрд тенге. – При этом на кредитование проектов реализуемых субъектами малого и среднего бизнеса будет направлено не менее 100 млрд тенге. Правительством Казахстана принято решение о субсидировании процентных ставок, в связи с чем выделено 30 млрд тенге на субсидирование. Это позволит удешевить ставку конечному заемщику до 8% годовых. Стоит отметить, что определен список продуктов и услуг, которые полежат кредитованию в рамках этой программы. Целевое назначение проектов - это инвестиции и пополнения оборотных средств. Поддержку получат не только производители готовой продукции, но и необходимого сырья и продуктов первичной переработки, а также дальнейший сбыт. В настоящее время к программе подключилось восемь банков второго уровня, - сообщил Асет Тлемисов. Как рассказал директор региональной палаты предпринимателей "Атамекен" Ербол Иденов, проектный офис будет вовлекать предпринимателей в развитие экономики простых вещей, разъяснять условия участия в программе льготного кредитования и решать проблемы, с которыми будут сталкиваться бизнесмены в процессе реализации своих проектов. – Мы будем вашими консультантами по всем вопросам, связанным с продвижением вашего бизнеса. В состав проектного офиса вошли представители палаты предпринимателей, управления предпринимательства и сельского хозяйства, а так же фонда "Даму". Мы будем оказывать поддержку бизнесменам по вопросам финансирования, развития вашего бизнеса, то есть все что касается развития вашего бизнеса, - отметил Ербол Иденов.