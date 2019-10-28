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Социум

В двух селах Теректинского района провели воду

Чистая питьевая вода теперь появилась ещё в двух сёлах Теректинского района – Узунколь и Жана Омир. А двумя месяцами ранее такое долгожданное событие отметили жители села Юбилейное, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Движущей силой в решении вопросов водоснабжения выступает программа «Ақбұлақ». К концу года планируется обеспечить водой ещё 4 населённых пункта Теректинского района. В целом по Теректинскому району были выделены средства на обеспечение чистой питьевой водой шести населённых пунктов. Водопроводная система протяженностью в 126 километров позволяет подвести воду в каждый до
gorod
В двух селах Теректинского района провели воду
Чистая питьевая вода теперь появилась ещё в двух сёлах Теректинского района – Узунколь и Жана Омир. А двумя  месяцами ранее такое долгожданное событие отметили жители села Юбилейное, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Движущей силой в решении вопросов водоснабжения выступает программа «Ақбұлақ». К концу года планируется обеспечить водой ещё 4 населённых пункта Теректинского района. В целом по Теректинскому району были выделены средства на обеспечение чистой питьевой водой шести населённых пунктов. Водопроводная система протяженностью в 126 километров позволяет подвести воду в каждый дом. Только в этом году воду получили жители 790 домов села  Жана Омир. Со значимым событием жителей села поздравил аким Теректинского района Адиль Жоламанов. Он отметил, что вопросы водоснабжения будут решаться и в дальнейшем. Объекты в обоих сельских населённых пунктах были сданы в эксплуатацию в установленные по графику сроки. - Мы завершили все работы вовремя, постарались сделать всё качественно. Местные жители нам очень помогали при строительстве. Поздравляю всех сельчан с тем, что теперь у них есть вода. На все работы у нас двухгодичная гарантия. Мы будем сопровождать работу объекта и если возникнут какие-то проблемы, будем устранять их, - рассказал заместитель директора подрядной организации Серик Сугиргалиев. А чтобы убедиться, что система работает без сбоев, аким района  Адиль Жоламанов посетил дом ветерана труда  Евгения Ковалёва. В этот дом водоснабжение были подведено одним из первых в селе. А руководство подрядной организации, в честь такого события, подарило   ветерану стиральную машинку. - Теперь есть все условия для комфортной жизни. Газ подвели, свет есть, дороги ремонтируют. Вот и вода пришла. Мы этому очень рады. Спасибо всем за заботу о сельских жителях, - говорит ветеран труда Евгений Ковалев. До конца года работы по водообеспечению планируется завершить ещё в четырёх сёлах Теректинского района. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании. Анна СУВОРОВА
вода

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