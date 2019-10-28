В двух селах Теректинского района провели воду

Чистая питьевая вода теперь появилась ещё в двух сёлах Теректинского района – Узунколь и Жана Омир. А двумя месяцами ранее такое долгожданное событие отметили жители села Юбилейное, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Движущей силой в решении вопросов водоснабжения выступает программа «Ақбұлақ». К концу года планируется обеспечить водой ещё 4 населённых пункта Теректинского района. В целом по Теректинскому району были выделены средства на обеспечение чистой питьевой водой шести населённых пунктов. Водопроводная система протяженностью в 126 километров позволяет подвести воду в каждый до