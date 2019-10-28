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Отдельную полосу движения для пассажирского транспорта создадут в Уральске

Запуск таких полос планируется по проспекту Нурсултана Назарбаева и по проспекту Евразия, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Как сообщили в отделе пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Уральск, чтобы обеспечить дорожную безопасность и создать эффективность деятельности общественного транспорта по проспекту Н.Назарбаева и проспекту Евразия планируется запустить выделенные полосы движения. - По проспекту Назарбаева от улицы М.Маметовой до улицы Ж.Молдагалиева, по проспекту Евразия от проспекта Назарбаева до улицы Гагарина для этого выделяется крайняя правая полоса. Данно
Кристина Кобина
Отдельную полосу движения для пассажирского транспорта создадут в Уральске
Запуск таких полос планируется по проспекту Нурсултана Назарбаева и по проспекту Евразия, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Как сообщили в отделе пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Уральск, чтобы обеспечить дорожную безопасность и создать эффективность деятельности общественного транспорта по проспекту Н.Назарбаева и проспекту Евразия планируется запустить выделенные полосы движения. - По проспекту Назарбаева от улицы М.Маметовой до улицы Ж.Молдагалиева, по проспекту Евразия от проспекта Назарбаева до улицы Гагарина для этого выделяется крайняя правая полоса. Данное нововведение позволит снизить аварийность, сократить время в дороге пассажиров и повысить оборачиваемость общественного транспорта, кроме того, повысит эффективность работ городских служб в осенне-зимний периоды по уборке и вывозу снега, - пояснили в отделе ПТ и АД города Уральск. Стоит отметить, что согласно правил дорожного движения РК, кроме маршрутных автобусов пользоваться выделенной полосой могут водители транспортных средств оперативных и специальных служб с включённым проблесковым маячком синего и красного цвета, выполняя неотложное служебное задание. - Также заезжать на неё дозволено водителям транспортных средств с включённым проблесковым маячком оранжевого или жёлтого цвета при выполнении строительных, ремонтных или уборочных работ, водителям мобильных групп оперативного реагирования частных охранных организаций, передвижных контрольно-пропускных пунктов органов транспортного контроля на дороге, - дополнили в отделе ПТ И АД города Уральск. - Законом не запрещается двигаться вместе с общественным транспортом и официально зарегистрированным такси. Остановка и стоянка на выделенной полосе движения, кроме выше указанных транспортных средств запрещена. К слову, ответственность за выезд на выделенную полосу для общественного транспорта влечет штраф за езду по автобусной полосе в размере 3 МРП (7575 тенге) и трактуется как нарушение правил дорожной разметки или дорожных знаков по статье 601 КоАП РК "Несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги". Любое нарушение разметки или знаков в течение следующего за первым правонарушением будет расцениваться как повторное, и наказываться строже – 10 МРП (25250 тенге).
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автобус движение

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