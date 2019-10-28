Отдельную полосу движения для пассажирского транспорта создадут в Уральске

Запуск таких полос планируется по проспекту Нурсултана Назарбаева и по проспекту Евразия, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Как сообщили в отделе пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Уральск, чтобы обеспечить дорожную безопасность и создать эффективность деятельности общественного транспорта по проспекту Н.Назарбаева и проспекту Евразия планируется запустить выделенные полосы движения. - По проспекту Назарбаева от улицы М.Маметовой до улицы Ж.Молдагалиева, по проспекту Евразия от проспекта Назарбаева до улицы Гагарина для этого выделяется крайняя правая полоса. Данно