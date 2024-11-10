В Египте перевернулся автобус с казахстанскими туристами

О состоянии пациентов и степени тяжести травм пока ничего неизвестно.

Согласно информации управления безопасности Южного Синая, в районе Рас-Сидр произошло ДТП с туристическим автобусом, в результате которого пострадал 41 человек, сообщает Cairo24.

Среди пострадавших — трое граждан Казахстана, 31 турист из России и Украины, три человека из Азербайджана и четверо египтян.

Пострадавшие были доставлены в больницу для оказания медицинской помощи, а по факту происшествия составлен протокол. На данный момент состояние пострадавших и степень тяжести их травм не уточняются.