В Египте перевернулся автобус с казахстанскими туристами

Согласно информации управления безопасности Южного Синая, в районе Рас-Сидр произошло ДТП с туристическим автобусом, в результате которого пострадал 41 человек, сообщает Cairo24.
Среди пострадавших — трое граждан Казахстана, 31 турист из России и Украины, три человека из Азербайджана и четверо египтян.
Пострадавшие были доставлены в больницу для оказания медицинской помощи, а по факту происшествия составлен протокол. На данный момент состояние пострадавших и степень тяжести их травм не уточняются.