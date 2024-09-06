В эти выходные в Уральске пройдет сельскохозяйственная ярмарка
Стоит отметить, что из-за жары на ярмарке запретили торговать мясной продукцией, в том числе рыбой, курицей и колбасными изделиями.
По информации отдела предпринимательства Уральска, в эти выходные с 9:00 до 13:00 состоятся сельскохозяйственные ярмарки:
- 7 сентября – по улице Ихсанова;
- 8 сентября – в посёлке Зачаганск, улица Жангир хан, 52Б, площадка ТД «Жангир хан».
Стоит отметить, что из-за жары на ярмарке запретили торговать мясной продукцией, в том числе рыбой, курицей и колбасными изделиями.
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Жулдызхан Хасангалиева
editor