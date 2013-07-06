Фото с сайта astana.kz Фото с сайта astana.kz В этом году время мусульманского поста продлится с 9 июля до 7 августа. Об этом сегодня в ходе пресс-конференции в международном медиа-центре «Байтерек» сообщил главный имам Астаны и Центральной мечети «Нур Астана» Калижан Занкоев. «В этом году начало месяца Рамазан приходится на 9 июля. Утренний намаз состоится в 3.30 утра. Месяц Рамазан  особенный и самый важный для мусульман. Он учит верующего спокойствию, терпению, выдержке. Человек отказывается не только от еды в светлое время суток, но и плохих деяний, сквернословия и прочих дурных поступков. В этом году Ораза будет длиться 30 дней. Расписание поста уже составлено. Только в нашей мечети его планируется распространить в количестве 100 тысяч экземпляров. К слову, в прошлом году мы раздали порядка 60 тысяч листовок с расписанием. С каждым годом желающих держать пост становится больше», - сообщил Калижан Занкоев. Также он отметил, что в этом году световой день дольше и мусульманам придется держать пост примерно 18 часов, но, несмотря на это, верующие принимают это испытание как благодать. Соблюдение поста в месяц Рамазан является одним из пяти столпов Ислама. От рассвета до захода солнца постящийся воздерживается от всех видов разговения (еды, питья, курения, половой близости и др.) и стремится сохранять свой язык от сквернословия, а душу от нечистых помыслов. В течение месяца Рамазан верующие стараются больше времени проводить в молитве и чтении Корана, совершать различные благие дела, совершать зякет. Так, в этом году размер пожертвования составляет 150 тенге. С заходом солнца мусульмане прерывают пост. Вечерний обряд разговенья называется ифтар; вечернее разговенье -  благословенное время, поэтому на него стараются пригласить родственников, близких друзей и соседей. «Смысл поста для мусульманина не сводится исключительно к ограничениям в еде и питье. Рамазан - месяц благочестия, когда верующий стремится приумножить свои усилия в поклонении Творцу, время для его духовного обновления и морального развития, когда он не только контролирует себя при отказе от принятия пищи, но и старается воздерживаться от совершения грехов и расходовать свое имущество для большего блага»,- говорит Имам. С 3 на 4 августа мусульмане встретят священную ночь Қадыр түні, а с 8 августа начинается любимый всем мусульманским сообществом праздник Ораза айт. Праздничный Айт-намаз в мечетях Астаны планируют провести 7 августа в 6.30 утра. astana.kz