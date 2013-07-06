Фото с сайта astana.kz Фото с сайта astana.kz Акт дружбы между двумя городами подписали в пятницу, 5 июля 2013 года, аким Астаны Имангали Тасмагамбетов и первый заместитель мэра Ниццы Бенуа Кандель, сообщает пресс-служба аппарата акима города Астаны. Документ направлен на установление партнерства между городами Астана и Ницца Лазурный Берег на основе взаимопонимания и равенства. Стороны договорились о сотрудничестве по ряду приоритетных направлений. В частности, Астана и Ницца заинтересованы в расширении торгово-экономических связей, развитии отношений в области экономики, культуры, туризма, образования, профессиональной подготовки и других сферах. Одним из важных секторов сотрудничества между двумя городами должна стать туристическая отрасль, стороны выразили готовность в стимулировании обмена опытом для развития туристической инфраструктуры и установления деловых контактов между туристическими операторами. Для налаживания деловых связей Акт дружбы предусматривает такую форму сотрудничества, как организация экономических и финансовых форумов и деловых встреч в Ницце и Астане, что будет способствовать активизации деятельности компаний и привлечению инвестиций. Важным пунктом подписанного документа стала договоренность о сотрудничестве по открытию бизнес-офиса для представления экономических интересов Казахстана на Французской Ривьере. Отдельным направлением для совместной работы станет реализация проектов в области городского транспорта, устойчивого развития, инновационных городских технологий, телекоммуникаций и энергетической безопасности, касающихся стратегических приоритетов в связи с ЭКСПО-2017. В рамках «Года Франции в Казахстане» в 2013 году, «Года Казахстана во Франции» в 2014 году и «Международной выставки Астана-2017» стороны намерены способствовать регулярным информационным и культурным обменам, проведению художественных выставок и семинаров. Кроме того, Астана и Ницца выразили заинтересованность в развитии сотрудничества между университетами двух городов, поощрении обмена студентами и содействии в подготовке кадров, в частности, в области управления ресурсами и государственных услуг. astana.kz