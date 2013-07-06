Фото с сайта astana.kz Фото с сайта astana.kz В театре «Астана Опера» прошло торжественное собрание, посвященное празднованию 15-летия столицы  с участием Главы государства Нурсултана Назарбаева. Поздравляя всех казахстанцев, Президент отметил, что решение о переносе столицы оказалось судьбоносным для всего государства. Полтора десятилетия назад для всей страны начался отсчёт нового этапа национальной истории, которого по праву можно назвать великой эпохой Астаны. «Вопреки всем ветрам - и природным, и экономическим, и политическим - всего за 15 лет наша Астана не просто встала на ноги. Она, словно Великий маяк в безбрежных степных просторах, указывает всем казахстанцам верный путь к процветанию. Астана придала мощный пассионарный импульс нашей стране. Она помогла многоэтничному народу Казахстана осознать уникальность своей единой исторической судьбы, поверить в собственные силы», - сказал Нурсултан Назарбаев. При этом он отметил, что имя столицы Казахстана уже вошло в глобальную историю. Здесь были проведены не один международный крупный форум. Астана принимала съезды лидеров мировых религий, саммиты Глав государств, зимние Азиатские Игры, и многие другие международные съезды и форумы. Глава государства подчеркнул, что Астана - это первый успешно реализованный стратегический замысел нашей страны. «Астана  это наша общенациональная идея, ведущая народ к новым вершинам процветания и мировой известности Казахстана. И у меня нет никаких сомнений, что нашу столицу ждёт в новом тысячелетии необыкновенное будущее», - сказал Нурсултан Назарбаев. После официального выступления Президента Казахстана состоялся праздничный концерт в честь 15-летнего юбилея столицы. На сцене ГТОБ «Астана Опера» выступили заслуженные деятели культуры Казахстана, Народные артисты, а также Ансамбль домбристов «Серпер» и хореографический коллектив «Astana Ballet», премьера которого состоялась недавно,1 июля. В завершение праздничного вечере Сундет Байгожин выступил с песней на слова Н.Назарбаева и музыку Т.Мухамеджанова «Менің қалам», после чего финальным аккордом стала композиция «Жаса Қазақстан - жаса Нұрсұлтан» в исполнении Азаматa Жылтыркозова и всех участников концерта. astana.kz