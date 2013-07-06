Май показал вялый темп кредитного рынка. Рост всего в 0,8% (на 96,6 миллиардов тенге). К примеру, другие банковские рынки работали оживленнее: эмиссия платежных карт – рост в 2%, вклады – 3,1%, безналичные платежи по карточкам -1,2%. Рэнкинг-основа: Рэнкинг банков по кредитной активности. Май 2013 Три банка из большой пятерки сократили ссудные портфели. В итоге на группу лидеров общий рост составил всего 3,5 миллиарда тенге. Резко сократил объем займов Ситибанк - на 39 миллиардов тенге. Ссудный портфель фининститута просел на 20% со 191 до 152 миллиардов тенге. Роль локомотива взял на себя Цеснабанк. Увеличение объема займов на 32,3 миллиарда тенге. Ссудный портфель банка по итогам мая составил 564,7 миллиардов тенге. Девятый результат в рэнкинге банков по ссудным портфелям. Kaspi bank прибавил 25 миллиардов тенге. Всего в кредитном портфеле банка 572,8 миллиардов тенге. Восьмое место в рэнкинге. Сбербанк третий по объемам прироста. Увеличение портфеля на 23,3 миллиарда до 606,4 миллиарда тенге. Всего в мае объем займов увеличили 26 банков.