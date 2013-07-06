фото с сайта naim.ru фото с сайта naim.ru Согласно исследованию службы исследований HeadHunter, свыше 60% казахстанцев видят во сне начальника и коллег. Чаще всего работа снится представителям ресторанного бизнеса, сферы туризма, закупок, строителям и рекламщикам. Редко видят сны о работе консультанты, сотрудники спортклубов и салонов красоты. Буквально каждую ночь такие сны видят 2% опрошенных. Исследователи опросили 3,4 тыс. человек. Около 44% из них считают, что работа им снится потому, что они много времени на ней проводят. Четверть опрошенных уверены, что расслабиться им не позволяет стрессовый и нервный характер труда. На дедлайны и авралы грешат 12% респондентов, а 8% – на напряженные отношения в коллективе. У 17% анкетируемых интересная и захватывающая работа и это, по их мнению, отражается на сновидениях. По словам 8% респондентов, все дело в насыщенной неформальной рабочей жизни – дружеских контактах и личных связях. В основном казахстанцев посещают позитивные приключенческие сны – с захватывающим, увлекательным сюжетом, где приходится попадать в различные нестандартные ситуации и выпутываться из них благодаря своей смекалке. Ужасы преследуют по ночам 16% опрошенных: они видят пугающие, полные переживаний сны, обнажающие их самые сокровенные страхи и волнения на работе. Примерно 35% опрошенных уверяют, что сны были вещими. И у них случилось именно то, что привиделось. Чаще это касается повышения (19%), удачного трудоустройства (17%) или реструктуризации в компании (17%). today.kz