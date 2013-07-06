1 Фото с сайта yk-news.kz Кандидат экономических наук, профессор Нурали Уткельбаев предложил Министерству образования и науки идею разработать предмет «Назарбаевоведение» и получил положительный ответ. Необходимость пополнить учебную программу новым блоком знаний автор комментирует таким образом: - К настоящему времени труды Нурсултана Назарбаева — выступления, доклады, Послания народу, интервью, научно-социологические статьи, книги на злободневные темы внутреннего и международного характера — составляют 101 том. Они охватывают политические, экономические, общественно-социологические, исторические аспекты становления и развития нового независимого государства. Порою они имеют глобально-планетарный характер. Труды Лидера нации служат источником для всех направлений обществоведческих наук, изучаются и используются в преподавании всех видов гуманитарных дисциплин. Однако нельзя сказать, что эта работа имеет системный характер. Исходя из этих задач, мы предлагаем ввести в учебно-образовательный процесс новый курс — «Назарбаевоведение». В связи с установлением праздника Дня первого Президента РК и проведением Назарбаевских чтений, а также официальных торжеств, актуальность в потребности учебника «Назарбаевоведение» только возрастает. Надо прямо сказать, что определить разделы и главы предлагаемого мною курса не простая задача. Потребуется коллективный разум. Начать стоит с разработки примерной программы курса и желательно обсудить ее проект публично. Следующим шагом будет написание учебника или учебного пособия коллективом высококвалифицированных авторов. Во главе этой ответственной научно-педагогической работы должно стоять МОН РК. Нурали Уткельбаев прилагает к своему проекту примерную тематику курса «Назарбаевоведение», куда входят23 темы, и сообщает, что ректорат Шымкентского университета, где он работает, согласен запустить курс в качестве пилотного проекта, если будет разработана соответствующая программа. З. САВИНА yujanka.kz