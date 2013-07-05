Фото с сайта www.sovsport.ru Фото с сайта www.sovsport.ru Российский боец смешанных единоборств заявил, что хочет видеть в качестве соперника украинского боксёра. «Именно по правилам бокса. А в смешанных единоборствах против меня у него шансов бы вообще не было», — добавил Емельяненко. Владимир Кличко носит звание Суперчемпиона по версии WBA. Ближайший поединок украинец должен провести 5 октября против российского спортсмена Александра Поветкина. rusnovosti.ru