historyВ Атырау приступил к работе новый областной совет по вопросам национальной истории, передает корреспондент BNews.kz. Утвержден состав совета, председателем которого стал аким области Бактыкожа Измухамбетов. В его составе – известные в Атырау историки, краеведы, общественные деятели. Первое заседание совета прошло с участием заместителя акима области Шынгыса Мукана. Участники заседания озвучили проблемы, имеющиеся в вопросах изучения истории Казахстана. Например, для школьных учителей истории недостаточно материала для работы с детьми. Приходится идти буквально на ощупь, чтобы выудить в массовом потоке информации достоверные факты, первоисточники. Необходимо создать специальный сайт для историков, чтобы они черпали дидактический материал для подготовки к урокам. Преподаватель АГУ имени Х. Досмухамедова, кандидат исторических наук Жумазия Жумабаева отметила, что средств для исследовательских работ практически не выделяется. Проблема состоит даже в том, чтобы просто выехать в командировку, арендовать транспорт. «Новый совет и призван решать эти вопросы», – сказал заместитель акима области. www.bnews.kz