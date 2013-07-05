Фото с сайта lenta.ru Фото с сайта lenta.ru Это поможет ему решить проблему с убежищем в нашей стране. «Я бы женился на Чапман, несмотря ни на что. Господи, только посмотрите на неё!» – написал Эдвард Сноуден в своём микроблоге в Twitter. Накануне сама Анна Чапман предложила бывшему сотруднику ЦРУ руку и сердце. Она по-английски в Twitter написала: «Сноуден, ты женишься на мне?». Разоблачитель, которому в США грозит уголовное преследование за раскрытие информации о слежке американских спецслужб за пользователями интернета, до сих пор находится в транзитной зоне Шереметьева. Сноуден попросил убежища у двадцати одной страны, десять ему уже отказали. rusnovosti.ru