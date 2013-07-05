Фото с сайта telegrafist.org Фото с сайта telegrafist.org На саммите UNASUR лидеры некоторых стран потребовали извинений от европейских государств, вовлеченных в скандал с Эво Моралесом и Эдвардом Сноуденом Союз южноамериканских наций (UNASUR) на экстренно созванном саммите жестко раскритиковал США и потребовал извинений от Испании, Италии, Франции и Португалии в связи с беспрецедентным инцидентом с самолетом президента Боливии Эво Моралеса. Боливийский лидер получил поддержку и солидарность прибывших на саммит коллег по UNASUR — президентов Аргентины, Боливии, Эквадора, Суринама, Уругвая и Венесуэлы. Внеочередной саммит состоялся сегодня в городе Кочабамбе (Боливия), сообщает германское информагентство DPA. Это совещание было созвано по предложению президента Эквадора Рафаэля Корреа. Он выразил возмущение дипломатическим скандалом, который разразился из-за подозрений со стороны США и ряда государств Европы о том, что президент Боливии попытался вывезти в свою страну разоблачителя американских спецслужб Эдварда Сноудена. Самолет боливийских ВВС Falcon Dassault доставил Эво Моралеса в Боливию после 17-часового полета около полуночи 4 июля из Москвы, где президент был на саммите газодобывающих стран. После того, как Португалия, Италия, Испания и Франция отказали самолету Моралеса в доступе к своим воздушным пространствам, боливийский борт был вынужден приземлиться в Вене (Австрия). Там он провел около 14 часов; за это время австрийские власти поднялись на борт самолета и не нашли там Сноудена. Беспрецедентный отказ четырех европейских стран возмутил симпатизирующие Моралесу страны Южной Америки. На саммите UNASUR глава МИД Боливии зачитал резолюцию, утвержденную участниками встречи. В ней содержится требование к странам, нарушившим дипломатический иммунитет Моралеса, объяснить свое поведение и принести публичные извинения. Участники саммита UNASUR назвали случившееся «опасным прецедентом нарушения международного права» и заявили о намерении подать жалобу в ООН. Обыск самолета Моралеса в Вене является актом агрессии со стороны австрийских властей, заявил посол Боливии при ООН в Нью-Йорке Саша Лоренти. Дипломат сообщил, что ни секунды не сомневается: приказы закрыть воздушное пространство некоторых стран Европы поступили из США. bfm.ru