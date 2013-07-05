Фото: ИТАР-ТАСС Фото: ИТАР-ТАСС Она сравнялась с большинством развитых государств, констатирует Всемирный банк. Национальный доход на душу населения в год вырос до 12 тысяч 700 долларов Всемирный банк присвоил России статус страны «с высоким уровнем доходов». Национальный доход на душу населения в год вырос до 12 тысяч 700 долларов. До сих пор Россия входила по этому параметру лишь в категорию стран «выше среднего». Теперь же фактически сравнялась с большинством развитых государств, констатирует Всемирный банк. Однако радоваться слишком рано. Новый статус нисколько не приблизил страну к блоку развитых стран. Почему? На этот вопрос Business FM ответил директор Института экономики РАН Руслан Гринберг: «Вот эта величина, 12,7 тысячи долларов на человека — она, более-менее, адекватная. Но, понимаете, в странах, где существуют совершенно колоссальные разрывы в доходах между кучкой богатых и остальным населением, средние величины, практически, ничего не значат. Десятки миллионов людей работают за 200 долларов в месяц у нас. И это считается ещё нормальной зарплатой. Поэтому, как говорится, радоваться рано нам». Приличный доход на душу населения, который высчитал для России Всемирный Банк — капля в море параметров, по которым экономика государства может считаться развитой. И оценка международной финансовой организации тут играет незначительную роль, считает профессор Российской экономической школы Константин Сонин: «Если вам измерят рост или вес, что это вам лично даст? Это всего лишь классификация для обсуждения проблем. Это хорошо отражает нашу ситуацию. Мы чуть-чуть опережаем Латвию, Венесуэлу, близко к Аргентине и Бразилии, но это, конечно, как ни называй, средний уровень развития, нам еще долго быть развивающейся страной. От этого уровня нам еще расти и расти десятки лет, догоняя развитые экономические страны». В группу со средним доходом Всемирный банк включает страны с национальным доходом на душу населения от 5 тысяч долларов до 12,5. Россия пребывала в ней десять лет. К числу высокодоходных Всемирный банк относит 75 стран, включая Каймановы острова и страны Персидского залива. В этом списке Россия теперь на 73-й строчке, с показателем в 12 тысяч 700 долларов доходов. Для сравнения, в США это 50 тысяч 120 долларов. Вместе с Россией почетный статус впервые получили Чили — чуть более 14 тысяч долларов средний доход на душу населения в год. А также Латвия, Литва и Уругвай. bfm.ru