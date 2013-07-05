Алексей Навальный. Фото: Reuters Алексей Навальный. Фото: Reuters И оштрафовать оппозиционного политика на миллион рублей Прокурор просит суд приговорить оппозиционного политика Алексея Навального к 6 годам лишения свободы в колонии общего режима. Гособвинитель также призывает судью оштрафовать Навального на миллион рублей. Об этом сообщает корреспондент РАПСИ из зала Ленинского суда Кирова, где сегодня рассматривается дело о хищениях имущества в КОГУП «Кировлес». Предполагаемому сообщнику Навальному, экс-директору ООО «Вятская лесная компания» (ВЛК) Петру Офицерову необходимо дать 5 лет колонии общего режима, предлагает прокурор. Как и Навальный, он должен выплатить штраф в миллион рублей, уверен обвинитель. Представитель «Кировлеса», являющегося потерпевшей стороной в деле о хищении имущества, поддерживает обвинение в назначении обвинительного приговора с реальным сроком лишения свободы для Навального и Офицерова. «Наша позиция никоим образом не изменилась. Мы полностью поддерживаем сторону обвинения», — сказал представитель предприятия в суде. По версии следствия, работая советником губернатора Кировской области, в мае — сентябре 2009 года Навальный вступил в сговор с Офицеровым и гендиректором «Кировлеса» Вячеславом Опалевым и организовал хищение более 10 тысяч кубометров леса. 3 июля судья отказал адвокатам Навального в проведении повторной экономической и товароведческой экспертизы по делу «Кировлеса». 18 июня суд отказал защите Навального в вызове свидетелей, перед этим заслушав всех свидетелей, вызванных стороной обвинения. Навальный и Офицеров заявили суду, что обвинение считают абсурдным. Навальный вместе со своим братом Олегом проходит еще другому делу — о мошенничестве. Политик участвует в предвыборной гонке за пост мэра Москвы. И.о. мэра Москвы Сергей Собянин 3 июля неожиданно попросил депутатов помогать Навальному в прохождении «муниципального фильтра». bfm.ru