В Усть-Каменогорске задержали водителя, который ездил по правам, купленным в интернете

Вчера полицейские Усть-Каменогорска задержали 30-летнего водителя автомобиля «Тойота», который купил права в Интернете за 120 тысяч тенге, сообщает корреспондент YK-news.kz со ссылкой на пресс-службу городского УВД.

По информации ведомства, 4 июля в районе железнодорожного переезда по проспекту Абая сотрудники полиции задержали за нарушение ПДД водителя автомобиля "Тойота". Мужчина предъявил инспекторам водительское удостоверение, которые вызвало подозрение. После проверки оказалось, что права «липовые».

- Данные документы не числятся в базе ДВД ВКО. В феврале правонарушителя лишили водительских прав на четыре года, - пояснили в пресс-службе УВД. - Мужчина приобрёл данное удостоверение через Интернет на одном из казахстанских сайтов.

За «липовое» удостоверение 30-летний мужчина заплатил 120 тысяч тенге. Возбуждено уголовное дело. Ведётся следствие.

Алёна Сорокина
YK-news.kz