фото с сайта today.kz фото с сайта today.kz В Алматы очевидцы помогли водителю потушить автомобиль, сообщает корреспондент today.kz. Инцидент произошел в четверг днем на перекрестке улиц Жандосова и Гагарина. По словам водителя "Мицубиси Галант", прямо на ходу у его автомобиля из-под капота внезапно пошел дым. Мужчина остановился и поднял капот. На помощь пришли очевидцы с автоогнетушителями. По мнению самого водителя, автомобиль не горел, а задымление могло возникнуть из-за того, что масло из лопнувшего масляного фильтра попало на коллектор. http://www.today.kz/