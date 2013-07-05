фото с сайта novgaz.nsk.su фото с сайта novgaz.nsk.su Соответствующее постановление правительства РК, предусматривающее внесение изменений и дополнений в Правила применения разрешительной системы при международных автомобильных перевозках в РК, вступит в силу 5 июля 2013 года, сообщает пресс-служба Минтранскома РК. Перевозчики смогут подать заявки на получение разрешений через портал электронного правительства. Далее система автоматически, учитывая количество транспортных средств, имеющихся у перевозчика, определит количество выдаваемых бланков. Задача инспекторов - заполнить бланки в соответствии с указанием системы и передать в ЦОН, откуда перевозчик сможет их забрать. Автоматизация данного процесса, а именно применение формулы расчета позволяет исключить возможность выдачи завышенного количества разрешений. Помимо автоматизации услуги выдачи разрешения на проезд по территории иностранного государства перевозчикам Республики Казахстан, вносимые изменения предусматривают сокращение сроков рассмотрения заявлений на получение иностранных разрешений до двух дней. До вступления постановления в силу, в пилотном режиме запущена система автоматизированного расчета распределения иностранных бланков разрешений, основанная на сведениях о количестве подвижного состава перевозчика, возврате ранее полученных бланков и имеющемся остатке бланков в территориальных органах. С начала 2013 года с использованием указанной автоматизированной системы выдано более 24 тысяч иностранных бланков разрешений, из них более 13 тысяч - китайские бланки разрешений. http://www.today.kz/