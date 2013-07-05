Ответственность для иностранных перевозчиков, которые передвигаются по территории Казахстана без специального разрешения, возрастет. Об этом сообщила пресс-служба Министерства транспорта и коммуникаций Казахстана. Сумма штрафа за такие нарушения составит 25 МРП (43 275 тенге) для физических лиц и 500 МРП (865 500 тенге) для юридических. Соответствующие изменения были внесены в Административный кодекс Казахстана. Ранее штраф за эти нарушения составлял от 10 до 25 МРП. Минтранском отмечает, что штраф за подобное нарушение в Польше или Венгрии составляет эквивалент 500 тыс. тенге, а в России и Франции — 2 млн тенге. За прошлый год транспортный контроль остановил 972 иностранных перевозчиков, которые двигались по территории республики без разрешения. За 5 месяцев 2013 года количество нарушителей достигло 431. auto.mail.ru