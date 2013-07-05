Единая система «Техосмотр» позволяет проверять наличие талона ТО и его подлинность через бортовые терминалы на служебных автомобилях казахстанской дорожной полиции. В том числе это производится на постах «Рубеж». Как сообщает пресс-служба Министерства транспорта и коммуникаций Казахстана, в результате пилотного использования системы «Техосмотр» было выявлено более 3000 фактов нарушения ТО. Единая информационная система «Техосмотр» была разработана Комитетом транспортного контроля МТК РК в рамках внедрения нового порядка техосмотра. Информация о техническом состоянии авто отправляется в базу данных сразу после прохождения процедуры. При использовании фальшивого талона, факт подлога будет выявлен при проверке в системе. Как уже писали auto.mail.ru, согласно новому закону «О дорожном движении», наличие бумажного талона о прохождении техосмотра в авто вообще станет необязательным. Достаточно будет данных в электронной системе контроля. auto.mail.ru