фото с сайта fedpress.ru фото с сайта fedpress.ru Сегодня во время рабочей поездки в Алматинскую область вице-министр охраны окружающей среды РК Ерлан Нысанбаев принял участие в церемонии открытия объединенного казахстанско-китайского гидроузла «Достык» на реке Хоргос, сообщает пресс-служба Министерства охраны окружающей среды РК. Гидроузел обеспечит равное и справедливое деление вод трансграничной реки и позволит решить многие вопросы водообеспечения приграничных регионов двух стран, пояснили в пресс-службе. Предусмотрено подключение к гидроузлу всех существующих магистральных (оросительных) каналов, берущих воду из реки Хоргос неинженерными (бесплотинными) водозаборами. Этим обеспечивается гарантированная подача воды на оба берега, автоматизация и учет ее объемов. Максимальный расход в створе гидроузла составит 382 м3/сек., что позволит обеспечить поливной водой более 16 тысяч гектаров орошаемых земель. Кроме того, на гидроузле будет вырабатываться до 10,5 млн кВт/ч электроэнергии для собственных потребностей и хозяйственных нужд близлежащих населенных пунктов. Стоимость объекта оценивается в 9 млн 560 тысяч долларов. today.kz