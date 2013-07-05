фото с сайта dvinainform.ru фото с сайта dvinainform.ru Состоялся визит генерального прокурора Казахстана Асхата Даулбаева в Турцию, в рамках которого прошли переговоры с министром юстиции Садуллахом Эргином, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры РК. По итогам встречи было подписано Соглашения между Республикой Казахстан и Турецкой Республикой о передаче осужденных лиц. По словам Даулбаева, межгосударственное соглашение призвано укрепить сотрудничество между правоохранительными органами двух государств и внести важный вклад в дело борьбы с преступностью, обеспечения законности и правопорядка. Принятие документа является свидетельством возрастающего доверия к правовой системе Казахстана, создания в стране отвечающих общепризнанным международным стандартам механизмов обеспечения гарантий защиты прав и свобод человека, подчеркнул он. В рамках визита Даулбаев также встретился с генеральным прокурором Турецкой Республики Хасаном Ербилем. Собеседники обменялись мнениями по вопросам обеспечения региональной безопасности, борьбы с транснациональной преступностью, обсудили пути реализации заключенных ранее договоров, наметили перспективные направления дальнейшего взаимодействия. В ходе встреч также обсуждались вопросы экстрадиции преступников, разыскиваемых правоохранительными органами Казахстана и находящихся на территории Турции, обвиняемых в подготовке и совершении террористических актов, а также участии в организованных преступных группах. Стороны договорились оказывать максимальное содействие в вопросах розыска и экстрадиции указанных лиц. В настоящее время в Турции проживают порядка 4006 граждан Казахстана, из которых 783 студента, работающих - 748 человек. В рамках частного визита находятся 2475 человек. В прошлом году Турцию посетили 350 тысяч казахстанских туристов. За это же время Казахстан посетили 44 544 турецких граждан, за 3 месяца текущего года - 10 122 человека. today.kz