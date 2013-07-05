Сегодня в акимате уточнили бюджет Уральска

Доходная часть бюджета увеличилась на 4, 2 млрд тенге - в основном это средства из республики и области. Большую часть денег потратят на благоустройство города и ЖКХ. На развитие коммунального хозяйства выделено 109 млн тенге. Из них 60 млн пойдет на приобретение спецтехники для МГК ДЭП, еще 10 млн пойдут на приобретение мотоинструментов для этого же предприятия. 20 млн выделили на завершение благоустройства Арбата - ул. Нурпеисовой от ул. Курмангазы до ул. Мухита. 8 млн тенге получил «Жасыл ел» на озеленение города. В рамках развития сельских населенных пунктов по «Дорожной карте занятости» на средний ремонт ул. Комсомольская в поселке Круглоозерное выделено 15 млн тенге (софинансирование). Республиканские трансферты в размере 365 млн тенге направят на реконструкцию тепломагистрали по пр. Евразия, на 18 млн тенге реконструируют дорогу по ул. Карева от ул. Елизарова до Чагано-Набережной. На 11 млн тенге запланирована реконструкция ул. Петровского от ул . Деповской до проспекта Евразии. 465 млн тенге запланировано на «обеспечение функционирования автодорог города». Сюда входит капитальный и средний ремонт дорог, каких именно не указывается, также здесь же расходы на ПСД ремонта дорог и содержание. По водоснабжению и водоотведению из республики выделено 257 млн тенге. Их направят на реконструкцию напорного канализационного коллектора по ул. Жангир-хана от магазина «Ревунок» до камеры на развилке дорог Уральск-Атырау и Уральск-Саратов. Депутаты особого рвения не проявляли, защищая те или иные проекты города, не было и дискуссий. 15 из 20 депутатов, присутствовавших на сессии, были всегда «за». На городской сессии сегодня выбирали нового секретаря маслихата. Как известно, прежний секретарь Абат ШЫНЫБЕКОВ прошел в корпус «А» и его назначили акимом Сырымского района. Вместо него сегодня избранники народа единогласно поддержали кандидатуру молодого депутата Марса САТЫБАЛДИЕВА. Большая часть сессии отвелась именно для поздравления новоиспеченного акима и перечислению его заслуг перед депутатами. Фото Александра АНТОНОВА