Проект Mars One обещает своим участникам незабываемое путешествие - полет на Красную планету. Есть только одно "но" - возвращение на Землю не предусмотрено. Предполагается, что участники программы станут колонизаторами Марса. Уже три казахстанца изъявили желание стать марсианами. На официальном сайте зарегистрированы заявки 41-летнего юриста Сергея, 20-летней студентки Марины и 27-летнего менеджера Ильгама. В своей заявке Сергей рассказал, что он имеет хорошую физическую подготовку, любит изучать новое и необычное, имеет огромное желание отправиться в космическое путешествие - и поэтому является идеальным кандидатом для программы Mars One. Сергей регулярно совершает утренние пробежки, два раза в неделю играет в хоккей с шайбой и периодически посещает бассейн. Любит фильмы и книги в жанре фантастики и приключений. 20-летняя Марина учится на переводчика. По ее собственным словам, она хочет испытать большое приключение и стать одной из первых поселенцев Красной планеты. Марина разговаривает на русском, английском и французском языках. В свободное время девушка играет на гитаре, слушает музыку и изучает астрономию. "Я с нетерпением жду своего шанса и я готова назвать Марс своим новым домом", - сказала Марина в своей заявке. Третий казахстанец, выразивший желание полететь на Марс, Ильгам Махмутов является выпускником факультета аэрофизики и космических исследований Московского физико-технического института. В графе интересы Ильгам указал физику, математику, космические исследования и колонизацию Марса. Парень является мастером спорта международного класса по лыжным гонкам и биатлону, также занимается спортивной гимнастикой, джиу-джитсу и альпинизмом. Сейчас Ильгам работает менеджером в Министерстве спорта России. Программа Mars One - это частный проект, руководимый изобретателем и предпринимателем из Нидерланд Басом Лансдорпом. Согласно плану программы, первые поселенцы отправятся на Марс в 2022 году, после того, как туда будет доставлено необходимое оборудование. К 2033 году население Марса должно достигнуть 20 человек. Затею нидерландского предпринимателя пока что не все воспринимают с энтузиазмом. В числе прочих серъезных препятствии выполнению проекта, эксперты отмечают затраты - по предварительным подсчетам общая стоимость Mars One может достигнуть нескольких триллионов долларов.