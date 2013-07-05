Фото с сайта oral-maslihat.kz Фото с сайта oral-maslihat.kz Вчера был назначен новый начальник уральского МГК ДЭП. Им стал Дмитрий СОЛОДОВНИКОВ, до этого занимавший должность заместителя начальника ЖКХ. Корреспонденту портала «Мой ГОРОД» удалось связаться уже с бывшим начальником ДЭП Олегом БОЛТЫШЕВЫМ. Однако он свое увольнение не подтвердил, ответил, что в данный момент находится в трудовом отпуске. Об увольнении начальника МГК ДЭП заговорили сразу после ЧП в детском саду №24 «Солнышко». Напомним, в понедельник, 1 июля в дошкольном учреждении на трех девочек 5-6 лет рухнуло дерево. Две из них после осмотра врачей и оказания первой медицинской помощи были отпущены домой. А вот 5-летнюю Арину врачам пришлось оперировать. У малышки осколочный перелом голени на обеих ногах. Кто занял кресло заместителя начальника ЖКХ, пока неизвестно