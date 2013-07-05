ФОТО : Алексей Слонов ФОТО : Алексей Слонов По предварительной версии, стрелял 27-летний военнослужащий по контракту, сержант Ахмировской воинской части. В магазин молодой человек пришел для того, чтобы поговорить со своей бывшей женой. В ходе ссоры мужчина застрелил девушку. Кроме того, один посетитель магазина ранен. После совершенного преступления мужчина застрелился. Начальник оперативно-криминалистического отдела ДВД ВКО Игорь Зубов сообщил, что по предварительной версии военнослужащий взял оружие из воинской части для того, чтобы убить свою бывшую жену. Два месяца назад они развелись. Погибшая девушка была работницей банка и в магазин зашла, чтобы купить обед. По словам продавцов магазина "Рахат", в здание мужчина вошел с автоматом в руках. Никто из очевидцев не знал, что парень является военнослужащим, так как он не был одет в военную фору. - Он несколько раз громко сказал "Выйдите все из магазина. Я буду стрелять". Никакой паники не было. Мы подумали, возможно, мужчина хочет ограбить банкомат. Все вышли на крыльцо, - рассказывают продавцы. - Когда услышали выстрелы, бросились врассыпную. Анастасия Куприянова YK-news.kz