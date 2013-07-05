Фото с сайта altaynews.kz Фото с сайта altaynews.kz Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев ответил на вопрос о преемственности власти в Казахстане в документальном фильме "Назарбаев.Live", показанном в эфире телеканала КТК в четверг. "Безусловное достоинство Казахстана - это наша внутриполитическая стабильность. Но тем не менее, ни для кого не секрет, что в Казахстане очень многое зависит от вас, от ваших решений, от вашей политической воли. Вот один из ваших коллег из СНГ в недавнем интервью говорил, что весьма опасается того времени, когда его не будет у власти. Скажите, вот лично у вас аналогичный повод для опасений есть?" - спросил журналист Главу государства. "Это хороший вопрос. Я, как политик и президент, тем более столь долго находящийся у власти, должен об этом думать. Любой политик, президент думает, чтобы его дело продолжалось, чтобы все не повернулось вспять. Таких примеров тоже много, все пересматривается. Самые тяжелые моменты - это моменты перемен. Кто начинает реформацию всегда рискует, поэтому всегда думаешь, как оно будет", - сказал Назарбаев. "Должна сложиться система, которая устойчива, несмотря на замену руководителя. Например, вот премьер-министр Сингапура Ли Куан Ю 30 лет вел руководство и мягко передал власть и весь свой опыт молодым людям. Точно также сделал премьер-министр Махатхир, который находился 20 лет во главе Малайзии. Он передал власть. И партия, которая создана демократическим способом, избирает людей, и они идут дальше. Примерный аналог можно провести по России, после Ельцина. Были, конечно, всякие зигзаги, но все равно это была мирная передача власти", - продолжил Президент. "Бывает так, привыкнут к одному человеку и если он уйдет, что будет здесь? Ничего не будет. Мы воспитываем культуру отношений между людьми, и сейчас растет совершенно новое поколение казахстанцев, которое видит, как живет и работает цивилизованный мир. Я считаю, что все будет нормально", - заключил Назарбаев. Tengrinews.kz