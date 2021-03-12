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Социум

В этом году в Уральске не будут отмечать Масленицу

Масленица в этом году празднуется в один день с көрісу айт - 14 марта, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" В пресс-службе акима Уральска сообщили, чтобы не было большого скопления народа, көрісу айт будут отмечать сразу в нескольких местах: на арбате, на ул. Монкеулы и в парке Первого Президента, в 6 микрорайоне. Празднование начнется в 11.00 14 марта. - В трех местах будут организованы мини-концерты, чтобы не собиралось большое количество людей. Никакой торговли в этих местах не будет. Также на площади будут организованы спортивные соревнования. Наше
Дана Рахметова
В этом году в Уральске не будут отмечать Масленицу
Масленица в этом году празднуется в один день с көрісу айт - 14 марта, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
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Иллюстративное фото из архива "МГ" В пресс-службе акима Уральска сообщили, чтобы не было большого скопления народа, көрісу айт будут отмечать сразу в нескольких местах: на арбате, на ул. Монкеулы и в парке Первого Президента, в 6 микрорайоне. Празднование начнется в 11.00 14 марта. - В трех местах будут организованы мини-концерты, чтобы не собиралось большое количество людей. Никакой торговли в этих местах не будет. Также на площади будут организованы спортивные соревнования. Нашей целью не является сбор зрителей, мы проведем мероприятия для проходящих мимо людей, - уточнили в пресс-службе. Также в этот день в общественном транспорте будут выступать актеры и певцы. Что касается празднования Масленицы, то в этом году в парке культуры она отмечаться не будет. - В этом году было решено не отмечать Масленицу в парке, так как ежегодно празднование собирает огромное количество людей. Из-за пандемии было решено этого не делать. В этом году празднование Масленицы организует Ассамблея народа Казахстана, - объяснил пресс-секретарь акима города. Однако общества, которые организуют празднование Масленицы, ответили, что они организуют празднование в небольшом кругу только "для своих". Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.  

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