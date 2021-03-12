В этом году в Уральске не будут отмечать Масленицу

Масленица в этом году празднуется в один день с көрісу айт - 14 марта, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" В пресс-службе акима Уральска сообщили, чтобы не было большого скопления народа, көрісу айт будут отмечать сразу в нескольких местах: на арбате, на ул. Монкеулы и в парке Первого Президента, в 6 микрорайоне. Празднование начнется в 11.00 14 марта. - В трех местах будут организованы мини-концерты, чтобы не собиралось большое количество людей. Никакой торговли в этих местах не будет. Также на площади будут организованы спортивные соревнования. Наше