В филиале Нацбанка ЗКО рассказали о том, кто может рассчитывать на рефинансирование ипотеки

Сегодня, 17 апреля, в филиале Нацбанка по ЗКО рассказали об условиях рефинансирования "проблемных кредитов" и о тех, кто может рассчитывать на пересчет ипотечного займа. Иллюстративное фото с сайта azh.kz По словам директора филиала Нацбанка Галии САТЫБАЛДИНОЙ, из средств Национального банка для решения проблемных ипотечных заемщиков банкам второго уровня выделено 130 миллиардов тенге. - Национальный банк осуществит докапитализацию АО "Фонд проблемных кредитов" на сумму 130 млрд тенге, которое, в свою очередь, разместит в банках второго уровня депозиты сроком 20 лет под ставку вознаграждения 2