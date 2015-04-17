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Социум Экономика

В филиале Нацбанка ЗКО рассказали о том, кто может рассчитывать на рефинансирование ипотеки

Сегодня, 17 апреля, в филиале Нацбанка по ЗКО рассказали об условиях рефинансирования "проблемных кредитов" и о тех, кто может рассчитывать на пересчет ипотечного займа. Иллюстративное фото с сайта azh.kz По словам директора филиала Нацбанка Галии САТЫБАЛДИНОЙ, из средств Национального банка для решения проблемных ипотечных заемщиков банкам второго уровня выделено 130 миллиардов тенге. - Национальный банк осуществит докапитализацию АО "Фонд проблемных кредитов" на сумму 130 млрд тенге, которое, в свою очередь, разместит в банках второго уровня депозиты сроком 20 лет под ставку вознаграждения 2
Анэль Кайнеденова
В филиале Нацбанка ЗКО рассказали о том, кто может рассчитывать на рефинансирование ипотеки
Сегодня, 17 апреля, в филиале Нацбанка по ЗКО рассказали об условиях рефинансирования "проблемных кредитов" и о тех, кто может рассчитывать на пересчет ипотечного займа.
Иллюстративное фото с сайта azh.kz
Иллюстративное фото с сайта azh.kz
Иллюстративное фото с сайта azh.kz По словам директора филиала Нацбанка Галии САТЫБАЛДИНОЙ, из средств Национального банка для решения проблемных ипотечных заемщиков банкам второго уровня выделено 130 миллиардов тенге. - Национальный банк осуществит докапитализацию АО "Фонд проблемных кредитов" на сумму 130 млрд тенге, которое, в свою очередь, разместит в банках второго уровня депозиты сроком 20 лет под ставку вознаграждения 2,99% годовых, - рассказала Галия САТЫБАЛДИНА. - Данные средства банки направят на рефинансирование ипотечных жилищных/ипотечных займов физических лиц. По словам директора филиала Нацбанка, рефинансирование не подразумевает собой  прощание долга. Основной долг заемщикам выплачивать придется, но уже на смягченных условиях. Сделано это для снижения уровня проблемных кредитов и снижения уровня долларизации экономики. На вопрос, не потянет ли данная программа за собой возникновение новых проблемных займов с целью рефинансировать кредит под маленький процент, директор филиала ответила отрицательно: "Условия программы исключают такую возможность, поскольку будет рассматриваться определенная категория заемщиков с уже возникшими проблемными кредитами. Тем более, повторюсь, никакого прощения основного долга не будет. Рефинансирование подразумевает собой продление срока кредита до 20 лет (не обязательно 20 лет - прим.автора) под сниженный процент". Согласно условиям программы, рефинансированию будут подлежать ипотечные займы, выданные в период с 2004 по 2009 годы, по которым залогом выступает единственное жилье заемщика и его супруги или супруга. Займы будут рефинансированы по ставке вознаграждения не более 3% годовых (банки второго уровня сами решают под какой процент рефинансировать заем, но не более 3% годовых), конвертации валютных займов в тенге (пересчет будет происходить по курсу валют в день рефинансирования кредита - прим.автора) и увеличение срока займа до 20 лет. - Программа будет направлена, прежде всего, на оказание поддержки ипотечным заемщикам, относящимся к социально уязвимым слоям населения, а также для тех заемщиков, которые получили ипотечные займы в иностранной валюте, или в национальной валюте, но имеют просроченную задолженность, - рассказала Галия САТЫБАЛДИНА. - Рефинансировать проблемный кредит могут и те заемщики, по которым есть судебные акты. Заемщикам, которые подпадают под данные условия, нужно будет обратиться в банк, в котором он получал ипотечный заем. Нужно отметить, что рефинансировать можно не только ипотечный заем, но и потребительский, который также был получен в период 2004-2009 годов, где залогом выступило единственное жилье заемщика. Заявление будет рассматривать банк, а также специальная комиссия, созданная при акиматах. В нее войдут банковские омбудсмены, представители общественных организаций и т.д. Если заемщикам по какой-то неясной ему причине отказали в рефинансировании хотя он подпадает под условия программы, то они могут обратиться в общественную приемную филиала Национального банка в Уральске: 50-93-28. В ближайшее время филиалы банков второго уровня должны подсчитать сколько же заемщиков в их банках могут рассчитывать на программу.
Кредиты Ипотека

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