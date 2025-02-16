Фрукты и овощи в Казахстане дорожают быстрее, чем в Узбекистане. Почему?

По итогам прошлого года из Узбекистана в Казахстан поставили 520 тысяч тонн свежих и сушёных овощей и фруктов. Доля Казахстана в экспорте таких товаров из Узбекистана составила 25%.

По итогам прошлого года из Узбекистана в Казахстан поставили 520 тысяч тонн свежих и сушёных овощей и фруктов, сообщает Агентство статистики при президенте Республики Узбекистан. Доля Казахстана в экспорте таких товаров из Узбекистана составила 25%. Казахстан занял второе место по объёмам поставок после России, куда отправлено 40% всех экспортируемых Узбекистаном фруктов и овощей. В тройку лидеров также вошёл Кыргызстан, однако его доля существенно меньше: 7,5%. Об этом сообщили на сайте ranking.kz.

В целом за прошлый год Узбекистан нарастил экспорт плодоовощной продукции на 15% в натуральном выражении и на 31% в деньгах. Страна получила за проданный товар от заграничных покупателей 1,5 миллиарда долларов США. Большая часть денег получена от северного соседа, России: 632 тысячи долларов США, на 44% больше, чем годом ранее. На втором месте по стоимостному объёму импорта фруктов и овощей из Узбекистана оказался Пакистан: 192 миллиона долларов США. Экспорт в Казахстан вырос на 56%, до 189 миллионов долларов США.

Усиление внешней торговли Узбекистана овощами и фруктами с тремя странами Евразийского экономического союза (Россией, Казахстаном и Кыргызстаном), в числе других факторов, связано и с положительным эффектом от получения РУ статуса страны-наблюдателя в ЕАЭС, пишут узбекские СМИ. Интерес к рынку ЕАЭС с численностью потребителей более 185 миллионов человек подтверждает и глава республики. На прошедшем в конце декабря 2024 года заседании Высшего Евразийского экономического совета Шавкат Мирзиёев выступил за участие Узбекистана в соглашении о единой системе таможенного транзита со странами союза. Это поможет решить существующие логистические трудности и быстрее внедрить электронный обмен данными о товарах.

Экспортная корзина плодоовощной продукции Узбекистана разнообразна, при этом 39% её объёма суммарно составляют всего три вида овощей — лук, капуста и морковь. Из фруктов наибольшие объёмы поставок за первые три квартала прошлого года наблюдались по винограду, персикам и абрикосам.

Вот как детально выглядит экспорт плодоовощной продукции из Узбекистана в Казахстан. По данным Комитета государственных доходов министерства финансов Казахстана, за январь–декабрь 2024 года наибольший объём поставок наблюдался по таким товарным позициям, как лук (122 тысячи тонн), капуста (70 тысяч тонн) и различные корнеплоды, а также картофель (55 тысяч тонн). Их динамика была разной и зависела от различных факторов. Например, поставки картофеля уменьшились на 18%, так как после нового урожая в стране и так не хватало этого товара и Узбекистан сам стал активным покупателем картофеля в Казахстане.

Обратим внимание, как много разных фруктов и ягод Казахстан покупает в Узбекистане. Наибольший объём — 47 тысяч тонн — пришёлся на дыни и арбузы. В прошлом году казахстанские компании выкупили у узбекских поставщиков этих бахчевых на 9,4 миллиона долларов США. Значительно большую сумму заплатил Казахстан за импорт из Узбекистана абрикосов, персиков, вишни и прочих косточковых: 39 миллионов долларов США за 35 тысяч тонн. Несмотря на то, что объём поставок этих фруктов за прошлый год немного сократился (на 12%), по деньгам наблюдался очень резкий рост (сразу на 49%). Это говорит об удорожании продукции.

К слову, о ценах. В Казахстане, который по многим товарным позициям плодоовощной продукции зависит от других стран, стоимость овощей и фруктов растёт быстрее. Например, в декабре 2024-го фрукты в Казахстане подорожали на 12% за год. В Узбекистане же, напротив, наблюдалось снижение цен на 18%.

Когда овощи в Казахстане стали дороже на 3,8% в годовом выражении, в Узбекистане они выросли в цене всего на 0,7%. Существенная разница в динамике цен наблюдается по большинству товарных позиций — свёкле, луку, огурцам, томатам. Исключением можно назвать разве что картофель, который за год подорожал практически одинаково: на 37% в казахстанских городах и на 39% в Узбекистане.