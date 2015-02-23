Пожар произошел 20 февраля. В огне погибла 54-летняя хозяйка дома Альмира БЕНДЮКОВА, передает корреспондент портала «Мой ГОРОД». das Женщина жила вместе с дочерью и ее семьей. Остальные домочадцы в это время были у родственников. Семья подозревает, что дом подожгли. - За 2-3 дня сестренка поругалась с мужем. У них ссора произошла какая-то. А 20 числа она ушла к бабушке. А зять ее не пускал, - рассказывает племянник погибшей Дима МАНОЙЛО. - Минут через 10 ей позвонили. Говорят: «У тебя дом горит». И без того ветхий дом, похоже, уже не подлежит восстановлению. Сейчас дознаватели выясняют причину пожара. А погорельцы временно разместились у родственников, которые тоже живут в Алге. Они пытаются вынести из дома уцелевшие вещи. - Получается, у меня вообще никаких вещей не осталось. Только вот то, в чем я сейчас одет, - рассказывает внук погибшей Руслан БЕНДЮКОВ. - Сейчас выносим из дома то, что еще можно починить. А вот жить нам теперь негде. - 20 февраля в 12 часов 58 минут по ул.Акниязова, дом 145 произошло загорание комнаты дома. На пожар были направлены 10 человек и 2 единицы техники. С места пожара с термическими ожогами 2, 3 степеней была доставлена в ЦРБ Алгинского района гражданка 1961 г.р., которая после скончалась в реанимационном отделении ЦРБ. Причина и ущерб от пожара устанавливаются, - говорится в сообщении пресс-службы ДЧС Актюбинской области. das2   das3