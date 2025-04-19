В какие дни недели чаще всего происходят аварии в Казахстане

В первом квартале 2025 года в Казахстане зарегистрировали 6,3 тысяч дорожно-транспортных происшествий — на 55,2% больше, чем за аналогичный период 2024-го.

Аналитики сайта EnergyProm отследили любопытную статистику того, как отличается количество ДТП в зависимости от дня недели. Больше всего аварий пришлось на пятницу: 1 тысяча случаев. Далее по убыванию: по вторникам в соответствующем периоде в совокупности было зафиксировано 950 ДТП, по четвергам — 928, по средам — 923, по понедельникам — 846. Меньше всего аварий происходило в выходные дни: 825 — в субботу, 744 — в воскресенье.

В разрезе времени суток около 70% всех происшествий произошло днём, 22% — в сумерках, и лишь 8% — ночью.

Чаще всего ДТП происходят в ясную погоду: из 6,3 тысяч зарегистрированных в первом квартале аварий на такие условия пришлось 5,3 тысяч случаев. В пасмурную погоду произошло 270 ДТП, в дождь — 64, во время тумана — 50, в снежную погоду — 556.

Больше всего ДТП было зафиксировано в южной столице. Следом идут Алматинская и Жамбылская области. Заметим: речь идёт именно об официальной статистике. Реальное количество ДТП может достаточно заметно отличаться, ведь в регионах, особенно вне городов, могут быть зарегистрированы далеко не все аварии.

В большинстве случаев виновниками дорожно-транспортных происшествий являются водители. Из 6,3 тысяч ДТП именно по вине водителей произошло более 6 тысяч аварий. Пешеходы стали причиной 194 ДТП. В остальных 32 случаях ответственность лежала на дорожных службах, подрядчиках, коммунальных организациях или владельцах животных.

Среди основных причин ДТП на первом месте оказалось непредоставление преимущества пешеходам или другим участникам движения. Далее следуют несоблюдение правил маневрирования, превышение скорости, игнорирование дорожных знаков и разметки и нарушение правил проезда перекрёстков или перехода проезжей части.

За январь–март текущего года в результате ДТП пострадали почти 9 тысяч человек. Численность раненых составила 8,6 тысяч человек, тогда как численность погибших, напротив, уменьшилась до 355 человек.

Среди пострадавших оказалось поровну мужчин и женщин: по 4,3 тысяч человек. Среди погибших насчитывалось 253 мужчины и 102 женщины. Также в ДТП погибли 37 несовершеннолетних, ещё 1,9 тысяч детей получили ранения.

«Самыми опасными» регионами в плане численности пострадавших оставались Алматы, а также Алматинская и Жамбылская области. Меньше всего пострадавших в ДТП насчитывалось в Улытауской, Карагандинской и Северо-Казахстанской областях.

Фото: pixabay.com