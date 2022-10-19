В какие дни недели в Казахстане чаще случаются ДТП
С января по сентябрь включительно в Казахстане произошло 10,2 тысячи ДТП. В них пострадали более 15 тысяч человек.
Данные озвучил комитет по правовой статистике и специальным учетам. В авариях погибли 1,7 тысяч человек. Из них 181 несовершеннолетний ребёнок, 457 женщин и 1 258 мужчин.
Среди пострадавших в дорожных авариях больше всего люди в возрасте:
от 30 до 39 лет – 2 947,
от 21 до 29 лет – 2 953.
В основной своей массе виновники ДТП люди в возрасте:
от 30 до 39 лет – 2 616,
от 21 до 29 лет – 2 395,
от 60 и выше - 670.
Большую часть или 7 471 ДТП совершено в населённых пунктах, 1 918 - на трассах международного, республиканского значения, 869 - на дорогах областного, районного значения.
Наибольшее число дорожных происшествий совершено:
в понедельник – 1 567,
в субботу - 1 538
во вторник – 1 493;
днем – 6 253,
ночью – 1 157
в сумерки - 1 662.
Больше всего ДТП совершаются:
на сухой дороге – 7 864,
мокрой – 674,
заснеженной – 309,
обледеневшей – 115.
Как и прежде, наибольшее число аварий случается на дорогах Алматы – 2 620 случаев, а самый высокий показатель смертности установлен в Алматинской области, где погибло 327 лиц. Меньше всего ДТП зарегистрировано на дорогах СКО – 221 и Шымкента - 217.
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