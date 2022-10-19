от 30 до 39 лет – 2 947,

от 21 до 29 лет – 2 953.

от 30 до 39 лет – 2 616,

от 21 до 29 лет – 2 395,

от 60 и выше - 670.

в понедельник – 1 567,

в субботу - 1 538

во вторник – 1 493;

днем – 6 253,

ночью – 1 157

в сумерки - 1 662.

на сухой дороге – 7 864,

мокрой – 674,

заснеженной – 309,

обледеневшей – 115.

Данные озвучил комитет по правовой статистике и специальным учетам. В авариях погибли 1,7 тысяч человек. Из них 181 несовершеннолетний ребёнок, 457 женщин и 1 258 мужчин.в дорожных авариях больше всегоВ основной своей масселюди в возрасте:Большую часть или, 1 918 - на трассах международного, республиканского значения, 869 - на дорогах областного, районного значения. Наибольшее число дорожных происшествий совершено:Больше всего ДТП совершаются:Как и прежде, наибольшее число аварий случается на дорогах Алматы – 2 620 случаев, а самый высокий показатель смертности установлен в Алматинской области, где погибло 327 лиц. Меньше всего ДТП зарегистрировано на дорогах СКО – 221 и Шымкента - 217. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.