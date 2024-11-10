В какие страны отменят визы для владельцев служебных паспортов Казахстана

В Генеральном секретариате Бенилюкс был подписан протокол об изменениях в соглашение между правительствами Казахстана и государств Бенилюкс об освобождении от визовых требований для владельцев дипломатических паспортов

В Генеральном секретариате Бенилюкс был подписан протокол об изменениях в соглашение между правительствами Казахстана и государств Бенилюкс об освобождении от визовых требований для владельцев дипломатических паспортов, сообщает пресс-служба министерства иностранных дел.

Это упрощает передвижение государственных служащих Казахстана и стран Бенилюкс, позволяя им свободно перемещаться для выполнения официальных обязанностей без необходимости получения визы и находиться в странах до 90 дней.

В своем выступлении Посол Казахстана Маргулан Баймухан отметил, что в Брюсселе расположены более 200 иностранных дипломатических миссий и 120 международных организаций, включая ключевые органы ЕС, Всемирную таможенную организацию и другие структуры, которые часто принимают официальные делегации из Казахстана. Он подчеркнул, что отмена визовых требований для владельцев служебных паспортов поможет уменьшить бюрократические барьеры и создаст более благоприятные условия для эффективного взаимодействия между государственными органами и ведомствами.

Протокол вступит в силу через 30 дней с момента получения последнего уведомления о завершении необходимых внутригосударственных процедур через дипломатические каналы.

На сегодняшний день Казахстан заключил соглашения о безвизовом режиме с 96 странами для владельцев дипломатических паспортов, с 77 странами для владельцев служебных паспортов и с 43 странами для владельцев национальных паспортов.

Бенилюкс — это политико-экономический союз трёх стран Западной Европы (Бельгии, Нидерландов и Люксембурга), созданный в 1960 году с целью обеспечения свободы передвижения людей, товаров, капитала и услуг между государствами, координации экономической, финансовой и социальной политики, а также реализации общей внешней торговой политики.