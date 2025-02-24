В каких сферах работают иностранцы в Казахстане

Трудовые мигранты в основном приезжают из Китая, Турции, Индии и Узбекистана.

По состоянию на 1 февраля 2025 года в Казахстане работают 13 072 иностранца. Об этом свидетельствуют данные министерства труда и социальной защиты населения РК.

Среди разрешений на привлечение иностранной рабочей силы (далее – ИРС) имеются следующие категории:

568 разрешений для руководителей и их заместителей (первая категория),

2 528 разрешений для руководителей структурных подразделений (вторая категория).

4 787 разрешений для специалистов (третья категория),

987 разрешений для квалифицированных рабочих (четвертая категория),

672 разрешения для выполнения сезонных работ,

3 530 разрешений на корпоративный перевод.

На данный момент в Казахстане насчитывается 1 710 работодателей, использующих иностранную рабочую силу. На них работают более 383,1 тысяч граждан Казахстана, что составляет 96,6% от общей численности работников.

По видам экономической деятельности наибольшее количество работают в сферах: строительства – 5 343 человека, горнодобывающей промышленности и разработке карьеров – 1 360 человек, обрабатывающей промышленности – 1 338 человек, административное и вспомогательное обслуживание – 1 089 человек, сельского, лесного и рыбного хозяйства – 688 человек.

Основными странами исхода трудовых мигрантов являются: Китай – 4 778 человек, Турция – 1 158 человек, Индия – 1 121 человек, Узбекистан – 623 человека.

Напомним, ежегодно устанавливается и распределяется квота на привлечение в республику иностранных специалистов. В 2025 году общая квота установлена в размере 0,2% по отношению к численности рабочей силы в республике, или 14,8 тысяч единиц.

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