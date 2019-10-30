В каком городе Казахстана самый дорогой уголь

Согласно данным Комитета статистики МНЭ РК, самая высокая цена на уголь составляет 18,5 тысяч тенге за одну тонну, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД" со ссылкой на zakon.kz. В октябре в Казахстане начался отопительный сезон. В то время, как в жилых домах с центральным отоплением, которое присутствует преимущественно в городах, тариф сократился на 14% и составил 3440 тенге за 1 Гкал, в регионах отопление домов происходит за счёт угля и дров или, при наличии, природного газа, транспортируемого по распределительным сетям. Средняя по стране цена 1 тонны угля составила 12,4 тысяч тенге — ли

В октябре в Казахстане начался отопительный сезон. В то время, как в жилых домах с центральным отоплением, которое присутствует преимущественно в городах, тариф сократился на 14% и составил 3440 тенге за 1 Гкал, в регионах отопление домов происходит за счёт угля и дров или, при наличии, природного газа, транспортируемого по распределительным сетям.

Средняя по стране цена 1 тонны угля составила 12,4 тысяч тенге — лишь на 3,8% меньше, чем в сентябре прошлого года. Один кубометр дров подорожал на 8,9%, до 6,5 тысяч тенге. Для регионов, где имеется доступ к природному газу, цена 1 куб. м газа сократилась на 1,1%, до 18,7 тенге.

Цены на уголь продолжают формировать посредники, при этом не помогает даже то, что торговлю перевели на биржи, где их также уже формируют посреднические структуры. Так, цена первичной реализации угля угледобывающими компаниями составляет 3,5-5,5 тысяч тенге за тонну, а пройдя через цепочку посредников, для конечного потребителя цена уже варьируется в пределах 14-22 тысяч тенге. По данным председателя Комитета по защите и развитию конкуренции МНЭ РК Рустама Ахметова, уже выявлены примеры сговора между угледобывающими и аффилированными с ними компаниями-посредниками на товарной бирже, когда 566 тыс. тонн угля распределили между 6 поставщиками в течение одной секунды.

По данным Комитета по статистике МНЭ РК, самые высокие цены на уголь зафиксированы в Уральске (18,5 тысяч тенге за тонну), Кызылорде (14,1 тысячи тенге) и Алматы (14 тысяч тенге). Самые высокие цены на дрова — в Нур-Султане: 12,7 тысячи тенге за 1 куб. м; стоимость угля в столице — 12,3 тысячи тенге за тонну.

Альтернативу углю в отоплении домов составляет природный газ, цены на который варьируются в пределах 8-10 тенге за 1 куб. м в регионах, где его добывают, и достигают 32,5 тенге за кубометр в остальных регионах.

Влияние посредников на природный газ отсутствует, так как распространение происходит по распределительным сетям напрямую в дома жителей, вследствие чего нет необходимости в его транспортировке. Газовое отопление обеспечивает и комфорт, избавляя от необходимости растопки печей. При этом газификация распространена не во всех регионах РК, доступ к природному газу для дешёвого отопления имеют в основном жители западных и южных регионов РК.

Самые низкие тарифы наблюдаются преимущественно в западных регионах РК: в Атырау (8 тенге за 1 куб. м), Актобе (9,8 тенге) и Актау (10 тенге). Самые высокие тарифы — в Шымкенте и Туркестане (32,5 тенге за 1 куб. м), а также в Алматы (29,4 тенге).

Для решения проблем с газификацией остальных регионов — в частности, столицы — начато строительство газопровода «Сарыарка», которое будет проходить в 4 этапа. Первый этап предусматривает маршрут от Кызылорды, через Жезказган, Караганду и Темиртау до Нур-Султана; его реализация должна завершиться в текущем месяце. Ветка позволит обеспечить газом 171 населённый пункт общей численностью в 1,7 млн человек.

Второй этап строительства магистрального газопровода будет идти от Нур-Султана до Кокшетау, третий — от Кокшетау до Петропавловска, четвёртый этап включает строительство компрессорных станций Жезказган и Темиртау для увеличения пропускной способности магистрального газопровода.