В каком регионе Казахстана живут главные мясоеды

С января по июнь каждый казахстанец в среднем съел 40,4 килограмма мяса и мясопродуктов.

По данным аналитического портала EnergyProm, за январь–сентябрь 2024 года в Казахстане произвели 315,8 тысяч тонн мяса и пищевых субпродуктов. Это на 7% больше, чем за аналогичный период 2023-го. Из них 62 тысяч тонн пришлось на свежее или охлаждённое мясо крупного рогатого скота, мелкого рогатого скота, свиней и лошадей.

Производство свежего или охлаждённого мяса домашней птицы составило 107,2 тысяч тонн. Из них на свежие или охлаждённые тушки кур, индейки, утки, гусей пришлось 53,8 тысяч тонн.

Выпуск готовых и консервированных продуктов из мяса, мясных субпродуктов или крови животных за январь–сентябрь 2024 года составил 94,1 тысяч тонн. Из них на колбасы и аналогичные изделия из мяса пришлось 52 тысяч.

За январь–июнь 2024 года каждый казахстанец в среднем употребил 40,4 кг мяса и мясопродуктов.

Между тем, казахстанцы значительно отстают от мясоедов из других стран. Так, согласно данным World Population Review, самые большие любители мяса проживают в Тонго, где каждый употребляет в среднем 147,7 кг мяса и мясопродуктов за год. Следом идут Монголия (137,8 кг), Сент-Винсент и Гренадины (124,4 кг) и США (122,8 кг). Меньше всего мяса употребляют в своём рационе жители Бурунди: лишь 3,7 кг в среднем на человека за год. Следом идут ДР Конго и Бангладеш: 4 и 4,4 кг соответственно.

«Главные» казахстанские мясоеды проживают в Мангистауской области, где за январь–июнь в среднем каждый житель употребил 49,1 кг мяса и мясопродуктов. Второе и третье места достались Жамбылской и Атырауской областям — по 47,1 кг в каждом из регионов.

Меньше всего мяса употребляют в Шымкенте и Туркестанской области: 29,7 и 31,6 кг соответственно.

Наибольшее предпочтение казахстанцы отдают говядине, потребление которой составило 12,7 кг в среднем на каждого жителя за первое полугодие 2024 года. Следом идут конина (3,6 кг), куры (2,6 кг) и баранина (2,5 кг).

По итогам сентября текущего года цены на мясо увеличились на 0,2% за месяц и на 3,6% за год. Для сравнения: годом ранее мясо подорожало на 0,4% за месяц и сразу на 8,6% за год.

Мясо и птица выросли в цене на 2,9% за год, в то время как колбасы и изделия из мяса — на 4,9%. Заметнее всего подорожали мясо домашней птицы и колбасы: на 6,2% и на 5,3% за год соответственно. Популярная у казахстанцев говядина выросла в цене на 2,5%, а конина — на 1,2%. Заметно увеличились также цены на изделия из мяса и на свинину: на 4,5% и на 3,1% за год соответственно.