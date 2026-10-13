В каком возрасте казахстанцы получают самую высокую зарплату?

Стало известно, в каком возрасте казахстанцы зарабатывают больше всего. Сколько получают мужчины и женщины в 2026 году и как меняется зарплата после 45 и 55 лет.

В Казахстане самая высокая среднемесячная зарплата приходится на работников в возрасте от 35 до 44 лет. После этого доходы начинают постепенно снижаться, особенно заметно – после 55 лет, передает МойГород

Об этом свидетельствуют данные Бюро национальной статистики за 2026 год. Официальная статистика показывает, что возраст сотрудника заметно связан со средним уровнем оплаты труда.

В каком возрасте самая высокая зарплата в Казахстане?

Работники в возрасте 35-44 лет получают в среднем 489 629 тенге в месяц. Это самый высокий показатель среди всех возрастных групп.

Для сравнения, средняя зарплата работников 45-54 лет составляет 467 544 тенге, а у граждан в возрасте 55-64 лет снижается до 399 772 тенге.

Работающие казахстанцы старше 65 лет получают в среднем 341 869 тенге в месяц.

Таким образом, разница между зарплатой работников 35-44 и 55-64 лет составляет 89 857 тенге, или примерно 18,4%.

По сравнению с группой старше 65 лет разница еще заметнее – 147 760 тенге, или около 30,2%.

Сколько зарабатывают молодые казахстанцы?

У молодых работников зарплата, наоборот, постепенно растет по мере накопления опыта.

В возрасте от 16 до 24 лет средняя зарплата составляет 310 256 тенге.

У работников в возрасте 25–34 лет показатель уже достигает 424 097 тенге.

Получается, что наиболее заметный рост дохода происходит между началом трудовой карьеры и возрастом 35–44 лет.

Это соответствует и статистике предыдущих лет: в данных Бюро национальной статистики за 2024 и 2025 годы группа 35–44 лет также показывала наиболее высокий уровень среднемесячной зарплаты.

В каком возрасте мужчины получают больше всего?

Среди мужчин максимальная средняя зарплата также приходится на возраст 35-44 лет.

В этой категории мужчины получают в среднем 574 138 тенге в месяц.

В возрасте 45-54 лет показатель составляет 555 066 тенге, а в группе 55-64 лет – 442 963 тенге.

После 65 лет средняя зарплата мужчин снижается до 350 733 тенге.

Для сравнения, мужчины в возрасте 16-24 лет получают в среднем 337 772 тенге, а в возрасте 25-34 лет – 477 344 тенге.

Таким образом, наибольший уровень заработка у мужчин также приходится на середину трудовой карьеры.

В каком возрасте женщины получают самую высокую зарплату?

У женщин ситуация похожая.

Самая высокая среднемесячная зарплата отмечается среди женщин в возрасте 35-44 лет – 407 441 тенге.

В возрастной группе 45-54 лет женщины получают в среднем 402 660 тенге, а в возрасте 55-64 лет – 363 965 тенге.

После 65 лет средняя зарплата снижается до 331 539 тенге.

Среди молодых женщин в возрасте 16-24 лет средняя зарплата составляет 279 555 тенге, а у женщин 25-34 лет – 361 169 тенге.

Разница между зарплатами женщин 35-44 и 55-64 лет составляет 43 476 тенге, или около 10,7%.

Почему зарплата достигает пика в 35-44 года?

Статистика сама по себе показывает различия между возрастными группами, но не объясняет их причины.

Однако возраст 35-44 года обычно приходится на период, когда работник уже накопил значительный профессиональный опыт, может занимать более квалифицированную или руководящую должность и иметь более высокий уровень производительности.

При этом после 55 лет средняя зарплата начинает снижаться.

Важно учитывать, что речь идет именно о среднемесячной номинальной заработной плате, а не о доходе каждого отдельного работника. Реальная зарплата конкретного человека зависит от профессии, отрасли, региона, должности, опыта и работодателя.

В каком возрасте казахстанцы зарабатывают больше всего?

По данным статистики за 2026 год, наиболее высокий средний заработок в Казахстане получают работники в возрасте 35-44 лет.

И у мужчин, и у женщин именно эта возрастная категория занимает первое место по размеру среднемесячной зарплаты.

После 45 лет доходы постепенно начинают снижаться, а наиболее заметная разница наблюдается после 55-65 лет.

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